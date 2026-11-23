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Parkovacia politika v Martine prejde priamo pod správu mesta
Parkovacia politika nie je jedinou kompetenciou MPS, v jej správe bola aj autobusová stanica či verejné toalety, ale tržby z parkovného boli podstatnou častou jej príjmov.
Autor TASR
Martin 23. novembra (TASR) - Parkovacia politika v Martine prejde v najbližšom období priamo pod správu mesta. Na pondelkovom stretnutí s novinármi to potvrdil nový martinský primátor Michal Uherčík. Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva už poslanci schválili uznesenie, v ktorom žiadajú vedenie mesta o prípravu materiálu o presune kompetencií z Martinskej parkovacej spoločnosti (MPS) na mesto.
Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo nových zástupcov mesta v predstavenstve MPS, ktorými sa stali súčasný poslanec Milan Ftorek a bývalý poslanec Marek Belák. „Tých ľudí, ktorí mali za cieľ a hovorili, že treba dostať parkovanie pod mesto, sme tam nominovali a dnes spoločne pripravujeme prechod kompetencií na mesto Martin,“ uviedol Uherčík.
Parkovacia politika nie je jedinou kompetenciou MPS, v jej správe bola aj autobusová stanica či verejné toalety, ale tržby z parkovného boli podstatnou častou jej príjmov. „Celkovo odhadujem príjem z parkovného na približne jeden milión eur, keďže celkové tržby za minulý rok mala firma 1,3 milióna eur a z toho je 300.000 eur za autobusovú stanicu,“ poznamenal Uherčík.
Tržby z parkovného by sa mali stať súčasťou mestského rozpočtu už v budúcom roku. „Či to bude od 1. januára, to ešte nie je úplne zrejmé, ale myslím si, že skôr nie. Na konci prvého kvartálu by to už pomaličky mohlo prechádzať pod mesto Martin. Záleží od plánu, ktorý predostrieme v januári, akým spôsobom ideme kompetencie preniesť na mesto,“ skonštatoval martinský primátor.
Doplnil, že v budúcnosti martinská radnica plánuje po vzore Žiliny či iných slovenských miest rozširovať systém rezidenčného parkovania v rámci celého mesta.
Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo nových zástupcov mesta v predstavenstve MPS, ktorými sa stali súčasný poslanec Milan Ftorek a bývalý poslanec Marek Belák. „Tých ľudí, ktorí mali za cieľ a hovorili, že treba dostať parkovanie pod mesto, sme tam nominovali a dnes spoločne pripravujeme prechod kompetencií na mesto Martin,“ uviedol Uherčík.
Parkovacia politika nie je jedinou kompetenciou MPS, v jej správe bola aj autobusová stanica či verejné toalety, ale tržby z parkovného boli podstatnou častou jej príjmov. „Celkovo odhadujem príjem z parkovného na približne jeden milión eur, keďže celkové tržby za minulý rok mala firma 1,3 milióna eur a z toho je 300.000 eur za autobusovú stanicu,“ poznamenal Uherčík.
Tržby z parkovného by sa mali stať súčasťou mestského rozpočtu už v budúcom roku. „Či to bude od 1. januára, to ešte nie je úplne zrejmé, ale myslím si, že skôr nie. Na konci prvého kvartálu by to už pomaličky mohlo prechádzať pod mesto Martin. Záleží od plánu, ktorý predostrieme v januári, akým spôsobom ideme kompetencie preniesť na mesto,“ skonštatoval martinský primátor.
Doplnil, že v budúcnosti martinská radnica plánuje po vzore Žiliny či iných slovenských miest rozširovať systém rezidenčného parkovania v rámci celého mesta.