Parkovaciu politiku vo Zvolene čakajú od 1. januára ďalšie zmeny
Autor TASR
Zvolen 1. januára (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje v regulácii parkovania. Od začiatku nového roka upravuje niekoľko dôležitých pravidiel. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Mestské zastupiteľstvo schválilo jednotné pravidlá parkovania pre všetky sídliská. Pre Zvolen-Západ platia od 1. januára 2026. „Regulácia bude platiť počas pracovných dní a nedele od 15.00 do 8.00 h. V sobotu sa regulácia na sídlisko vzťahovať nebude,“ objasnil hovorca. Zároveň zvyšujú počet hodín v rámci návštevníckeho kreditu. Obyvatelia budú môcť z mobilného telefónu čerpať 200 bezplatných hodín ročne pre svoje návštevy.
Novinkou je medzisídlisková parkovacia karta. Získať ju môže za 50 eur každý, kto vlastní rezidentskú alebo abonentskú kartu. Obyvatelia s trvalým pobytom v meste, ktorí nevlastnia inú parkovaciu kartu, ju môžu získať za 70 eur. „Ďalšou novinkou je možnosť pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste, no žijúcich v podnájme v inej lokalite, zakúpiť si rezidentskú kartu za 20 eur,“ doplnil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Držiteľ si vyberie, či karta platí pre miesto trvalého pobytu alebo pre adresu podnájmu.
Špeciálny režim majú aj poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb. Počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00 h budú môcť parkovať v ktorejkoľvek časti mesta na základe karty za 20 eur ročne.
Samospráva podotýka, že podobne ako iné mestá aj Zvolen čelí prudkému nárastu počtu vozidiel. V minulosti mesto pristúpilo k regulácii v širšom centre a na sídlisku Západ. Podľa primátora opatrenie splnilo svoj účel. „Stovky vozidiel museli opustiť obytné zóny. Situácia sa zlepšila,“ poznamenal s tým, že v južnej časti sídliska Západ však stále chýbajú kapacity. Podľa neho majú plochy, kde môžu na jar začať s výstavbou nových parkovacích miest.
V roku 2027 plánujú postupne zaviesť regulované parkovanie na sídliskách Sekier, Zlatý potok, Podborová a Balkán.
