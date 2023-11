Parkovaciu zónu rozšíri Partizánske o ďalšie spevnené plochy

Partizánske 3. novembra (TASR) - Mestská parkovacia zóna (MPZ) v Partizánskom sa rozšíri o ďalšie odstavné plochy. Samospráva do nej zaradí budované spevnené plochy na Riečnej ulici a Škultétyho ulici. Vodiči budú za parkovanie platiť i na časti Makarenkovej ulice. Aktualizáciu príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.



Počet parkovacích miest sa zníži na Námestí SNP, a to z dôvodu rekonštrukcie jeho južnej vetvy a výstavby cyklotrasy. Zrušené miesta nahradí parkovisko pre 17 osobných áut na Nábrežnej ulici a spevnená plocha na Riečnej ulici s 30 státiami. "Na Nábrežnej ulici sa zvýši počet parkovacích miest z pôvodných 14 na 31, na Riečnej ulici sa vytvorí 30 parkovacích miest a na Námestí SNP sa zníži počet miest z pôvodných 232 na 212," zhrnula samospráva v dôvodovej správe.



Ďalších 14 parkovacích miest buduje mesto na Škultétyho ulici v časti prístupovej komunikácie k spoločným garážam. Samospráva do MPZ zaradí na základe požiadavky výboru mestskej časti Centrum i časť Makarenkovej ulice. "Zaradením tejto časti ulice do MPZ pribudne 23 miest pozdĺžneho státia a deväť kolmých parkovacích miest pred budovou Lesov SR," doplnila samospráva.



Celkový počet parkovacích miest v MPZ sa aktualizáciou VZN zvýši z 1167 na 1243.