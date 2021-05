Parkovanie áut v uliciach Nitry bude kontrolovať kamerové vozidlo

Nitra 5. mája (TASR) – Nitrianska radnica sa pripravuje na využívanie objektívnej zodpovednosť vodičov áut pri parkovaní. Mestskí policajti doteraz mohli udeľovať pokuty za nesprávne parkovanie iba po osobnom riešení prípadu s vodičom. Od 1. mája získali samosprávy možnosť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa auta.



Mesto chce parkovanie monitorovať pomocou kamerového vozidla, ktoré bude pri prejazde ulicami Nitry snímať odstavené autá. Na základe získaných záberov bude potom môcť mestská polícia posielať pokuty priamo majiteľom nesprávne zaparkovaných áut.



V rozpočte mesta sú už na špeciálne vozidlo vyčlenené aj peniaze. „V priebehu mája chceme spustiť predbežné trhové konzultácie. Sú to štandardné postupy, ktorými sa vo verejnom procese pýtame špecializovaných firiem na špecifikácie plánovanej služby. Na základe týchto konzultácií následne spustíme proces verejného obstarávania na nákup kamerového vozidla. Na softvér s kamerami je vyčlenených 100.000 eur,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Zároveň pripomenul, že pri zavádzaní objektívnej zodpovednosti do praxe nestačí zabezpečiť kamerové auto. „Musia sa vyriešiť aj databázy platieb za parkovné, či už je to SMS systém, rezidentské a abonentské karty, platby z parkomatov, ktoré musia byť kompatibilné s novým softvérom. Mesto musí takisto spraviť verejné obstarávanie na nové parkovacie automaty, na ktoré je vyčlenených 200.000 eur,“ vysvetlil Holúbek.



Radnica zatiaľ nerobila žiadne prepočty, na základe ktorých by sa dalo odhadnúť, či mesto dokáže na pokutách za parkovanie vyzbierať podľa nových pravidiel viac ako doteraz. „Takéto simulácie sme nerobili, pretože do tohto výpočtu vstupuje príliš veľa neznámych premenných. Od objektívnej zodpovednosti si sľubujeme hlavne zodpovednejšie parkovanie našich obyvateľov a návštevníkov nášho mesta,“ skonštatoval Holúbek.