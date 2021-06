Parkovanie bude kontrolovať skenovacie auto, skúšať ho začnú v júli

Bratislava 30. júna (TASR) – Parkovanie v uliciach Bratislavy po zavedení parkovacej politiky bude kontrolovať skenovacie auto. To zistí, či každé zaparkované vozidlo má rezidentskú kartu alebo uhradenú hodinovú tarifu za parkovanie. Prostredníctvom objektívnej zodpovednosti má každú ulicu s reguláciou parkovania skontrolovať aspoň trikrát za deň. V stredu to oznámil primátor hlavné Matúš Vallo. Zároveň avizoval, že kontrolu parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti pilotne vyskúšajú počas júla v Petržalke.



Primátor potvrdil spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave, s názvom Bratislavský parkovací asistent PAAS, od 1. októbra. Regulácia bude zo začiatku zavedená len v prvých zónach, a to na severe Petržalky, v Krasňanoch v Rači a v Novom Meste v lokalite Tehelné pole. Do parkovacej politiky sa postupne majú zapojiť aj ďalšie mestské časti s konkrétnymi zónami. Do konca roka by sa malo napríklad pripojiť Staré Mesto so zónou Hlavná stanica – Blumentál.



"Začiatkom budúceho roka by sa mali pridať západné mestské časti. Karlova Ves s lokalitou Dlhé diely, Devínska Nová Ves, Lamač, a Dúbravka. Do jari sa má pridať aj Ružinov a v tesnom závese za ním chce ísť aj Vrakuňa," spresnil Vallo. Vedenie hlavného mesta pripúšťa, že v Bratislave budú aj zóny bez regulácie parkovanie, a to najmä tam, kde problém s parkovaním nie je.



Magistrát chystá pre spustenie parkovacej politiky aj výstavbu záchytných parkovísk a parkovacích domov. "Máme deväť rozpracovaných lokalít pre parkovacie domy. Do polovice júla ich chceme predstaviť osobne miestnym obyvateľom," skonštatoval Vallo. V Novom Meste a Lamači už prezentovali návrhy. Parkovacie domy chce mesto vybudovať v Rači, na Dlhých dieloch, v Ružinove, Devínskej Novej Vsi, vo Vrakuni i v Petržalke.



Mesto avizuje, že do konca roka spustí nové záchytné parkovisko na začiatku Rače. Pripravuje tiež ďalšie plochy v Novom Meste a Vrakuni, ale aj v blízkosti vnútorného obchvatu. Záchytné parkovisko by malo byť aj pri Zlatých pieskoch, v Petržalke pri Janíkovom dvore či v Inchebe, ale aj pri bratislavskej zoo. Vybudovať ich chcú aj v rámci okolia Bratislavy.



V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj dve hodiny parkovania denne v inej zóne za desať eur ročne. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Bližšie informácie nájde verejnosť na webe k parkovacej politike paas.sk.