Parkovanie na chodníkoch bude v Žiline od 1. októbra zakázané

Žilina 9. septembra (TASR) - Od 1. októbra bude v Žiline zakázané parkovanie na chodníkoch. Výnimkou budú len miesta, kde to bude povolené dopravnou značkou alebo značením. Radnica tak reaguje na novelu zákona o cestnej premávke.



Ako informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne, mesto prebralo v júni parkovaciu politiku do svojej kompetencie a aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia. Samospráva ráta na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta budú riadne vyznačené, aby bolo parkovanie oprávnené. Ide o tie ulice, na ktorých je to potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako aj kapacitu parkovania.



"Pri zavádzaní parkovacej politiky sme v spolupráci so Žilinskou univerzitou spracovali rozsiahlu štatistickú štúdiu obsadenosti parkovacích miest v meste. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania - rezidentské, zmiešané, návštevnícke. Práve táto úprava by mala zabezpečiť, aby občania mali dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú," uviedol primátor.



"Mestská polícia bude fungovať v štandardnom režime, v súčasnosti už upozorňujeme vodičov na zmeny, ktoré prináša novela o cestnej premávke, komunikačnou kampaňou na webových stránkach mesta a mestskej polície a formou informačných letákov," doplnil náčelník žilinskej mestskej polície Peter Mišejka.



Žilinská radnica chce začať budovať nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik (2023) a Solinky (2024). Ešte v tomto roku chcú začať projekčne pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny.