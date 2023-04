Trenčín: Parkovanie na chodníkoch nie je p miestach, ale o pohodlnosti

Trenčín 12. apríla (TASR) - Napriek novele zákona o cestnej premávke účinnej od konca februára je aj v Trenčíne niekoľko motoristov, ktorí parkujú na chodníkoch. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Na chodníkoch neparkujú preto, lebo by nebolo kde parkovať, ale parkujú tam skôr pre vlastnú pohodlnosť. Dúfame, že novelou zákona sa chodníky vrátia chodcom," priblížila hovorkyňa.



V súvislosti s prechodným obdobím umožňujúcim parkovať na chodníkoch do konca septembra nechystá trenčianska radnica podľa nej žiadne mimoriadne opatrenia. Pripúšťa však, že v niektorých uliciach vyznačia dopravnými značkami možnosť parkovať aj na chodníkoch. Bude ich však minimum.



"Najviac vozidiel nám, paradoxne, parkuje na chodníkoch v častiach mesta, kde má každá nehnuteľnosť dvor alebo garáž," zdôraznila hovorkyňa.



Ako dodala, po skončení prechodného obdobia budú sankcie rovnaké ako pri iných dopravných priestupkoch. Od napomenutia cez pokutu do 50 eur, prípadne až po inštitút objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta 78 eur.