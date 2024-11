Parkovanie pre rezidentov zatiaľ v Detve neprichádza do úvahy

Detva 25. novembra (TASR) - Parkovanie pre rezidentov je hlavným cieľom parkovacej politiky v Detve, zatiaľ však neprichádza do úvahy. Mesto k tomuto kroku pristúpi až potom, keď bude mať k dispozícii dostatok parkovacích miest pre určitú lokalitu. TASR o tom informoval člen parkovacej komisie Radovan Červienka.



Stať sa podľa neho môže, že vyznačia parkovacie miesta pre domácich a ponuky bude menej ako dopytu. Jedným z opatrení pre zvýšenie počtu parkovacích miest je aj zmena organizácie dopravy na Ulici Andreja Hlinku. Súčasťou projektu je tiež zavedenie jednosmernej premávky v časti Ulice Milana Rastislava Štefánika v úseku popred materskú školu. Platí na ňom časové obmedzenie pri parkovaní. "A to tak, že ráno od 6.00 do 8.00 h sú miesta vyhradené len pre tých, ktorí dovezú dieťa a následne odchádzajú s autom preč. Po ôsmej hodine už tam môže parkovať ktokoľvek," vysvetlil s tým, že napriek tomu aj v tejto lokalite parkovacie miesta chýbajú. Zároveň podotkol, že na Ulici Andreja Hlinku nemôžu autá parkovať blízko pri potoku. Je to ochranná zóna a nemôžu urobiť zásah do vodného toku.



Ako ďalej uviedol, hlavný úsek cez mesto je cesta tretej triedy a patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. "V rámci nej je celkovo šesť križovatiek, ktoré sú problematické od napojenia na cestu prvej triedy až po križovatku pri letnom štadióne," objasnil. Dodal, že v súčasnosti je v týchto miestach problém s intenzitou dopravy. Mesto však nemôže investovať do cudzieho majetku, teda nemôže riešiť úpravu napríklad kruhovými križovatkami. Jedna je však podľa neho v pláne v rámci obnovy budovy rozostavaného okresného úradu, ktorý mesto predalo súkromníkovi.



Nové priechody pre chodcov na hlavnej ceste tretej triedy podľa Červienku zatiaľ nebudú a neplánujú ich ani prekladať. Museli by vybudovať napríklad nové osvetlenie i bezbariérové opatrenia. Povedal, že nový priechod môže stáť medzi 5000 až 10.000 eur. Čo sa však týka komunikácií vo vnútri mesta, plánovaný je nový pri Ulici Andreja Hlinku, na Štúrovej ulici i aktualizovaný pri materskej škole na Ulici M. R. Štefánika.