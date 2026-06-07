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Parkovanie pred košickou detskou fakultnou nemocnicou bude obmedzené

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. Foto: TASR Jaroslav Novák

Uzatvorené bude nadzemné aj podzemné parkovisko.

Autor TASR
Košice 7. júna (TASR) - Pred Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude začiatkom týždňa obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie (MRI) v utorok 9. júna. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.

Uzatvorené bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Ak plánujete parkovať na parkovisku DFN Košice z pondelka 8. júna na utorok, myslite na to, že parkovisko musí byť úplne uvoľnené. Jeho uzatvorenie sa začne 9. júna o 3.00 h, pričom vozidlá odstavené na parkovisku nebude možné ráno vyparkovať,“ upozorňuje nemocnica.

Vykládka a osadenie MRI prístroja potrvá približne do 17.00 h. Následne by malo byť horné aj dolné parkovisko opäť sprístupnené. Nemocnica v tejto súvislosti žiada pacientov a návštevníkov, aby v uvedených termínoch využili náhradné možnosti parkovania v okolí.
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