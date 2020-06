Parkovanie pred úradom v Nitre sa má zmeniť na platené

Nitra 15. júna (TASR) – Režim parkovania pred mestským úradom v Nitre sa má zmeniť. V súčasnosti si tu vodiči môžu odstaviť auto bezplatne. Od augusta by si už ľudia mali za parkovanie zaplatiť.



Podľa slov prednostu mestského úradu Martina Horáka budú zvýhodnení tí, ktorí si reálne prídu na radnicu vybaviť svoje záležitosti. „Cieľom tejto úpravy je, že ľudia budú vedieť pred úradom zaparkovať. Dnes je to zadarmo, takže tam sú odstavené autá po celý deň, od rána do večera. Preto sa tu teraz parkovať nedá a chceme to vyriešiť,“ skonštatoval Horák.



Nové pravidlá by mali podľa prednostu platiť hneď, ako to bude možné. „Podľa toho, aké mám informácie, by tu mal byť parkovací automat nainštalovaný od augusta. Pravidlo bude také, že za prvú hodinu sa bude platiť symbolických 20 centov a za každú ďalšiu hodinu sa bude platiť 1,5 eura. Je to preto, že do hodiny by mali ľudia vybaviť na úrade to, čo potrebujú, takže tí, čo idú reálne niečo riešiť, budú zvýhodnení a tí, čo pre mestským úradom iba parkujú, tak budú znevýhodnení,“ vysvetlil Horák.



Stanovenie nulovej sadzby parkovného za prvú hodinu státia pre klientov mestského úradu nie je podľa jeho slov technicky možné. „Nemali by sme ako evidovať tú prvú hodinu. Pri súčasných automatoch nevieme zabezpečiť to, že by niekto prišiel a dostal lístok s nulovou hodnotou. To evidovať nevieme. Preto tam bude symbolická cena 20 centov, aby to automat zaevidoval a vytlačil lístok,“ dodal Horák.