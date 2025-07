Parkovanie pred Vadašom bude od piatka spoplatnené

Štúrovo 17. júla (TASR) - Od piatka (18. 7.) bude parkovanie pred areálom termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove spoplatnené. Rozhodli o tom mestskí poslanci. Bezplatné parkovanie budú môcť využívať len ubytovaní hostia wellness hotela Thermal, apartmánov a štúdií Smaragd a hostelu Gold, informovala radnica.



Nový parkovací systém v meste sa rozhodla radnica zaviesť v lete minulého roka. Nové pravidlá parkovania v centre mesta platia od augusta minulého roka. Parkovanie je spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h. Od mája do septembra platí poplatková povinnosť aj v sobotu a nedeľu v čase od 8.00 do 14.00 h.



V tomto roku sa samospráva rozhodla rozšíriť centrálnu parkovaciu zónu aj o parkovacie miesta nachádzajúce sa na veľkokapacitnom parkovisku pred termálnym kúpaliskom. Parkovisko pred Vadašom bude spoplatnené v mesiacoch jún, júl a august každý deň v čase od 8.00 do 17.00 h. Od septembra do apríla zostáva parkovanie na tomto mieste bezplatné.



Cieľom zmien je motivovať motoristov, aby zvážili, či chcú parkovať blízko cieľa svojej cesty za cenu vyššieho parkovného, alebo radšej odstavia vozidlo na vzdialenejšom parkovisku za nižší poplatok, prípadne využijú bezplatné parkoviská, skonštatoval primátor Eugen Szabó. Od zavedeného systému očakáva určitú samoreguláciu dopravy, vytvorenie dostatočného množstva voľných parkovacích miest pre tých, ktorí ich nevyhnutne potrebujú, a zároveň aj zvýšenie príjmov do mestskej kasy.