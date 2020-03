Parkovanie v centre Starej Ľubovne bude spoplatnené

Stará Ľubovňa 4. marca (TASR) - Stará Ľubovňa spoplatní parkovanie v centrálnej zóne od 1. apríla. Týmto krokom chce mesto prispieť k zníženiu intenzity dopravy, zlepšeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Mesto očakáva, že časť vodičov zvolí alternatívny spôsob dopravy do centra mesta, či už pešo, na bicykli alebo autobusom. Informuje o tom samospráva na svojom webe.



Vo vzťahu k vydaným parkovacím kartám samospráva predpokladá, že vydá približne 400 rezidentských kariet za poplatok desať eur. „Príjem z poplatkov za parkovanie plánujeme investovať do rozvoja infraštruktúry v meste, a to rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, podpory cyklodopravy, prípadne aj do rozšírenia spojov mestskej autobusovej dopravy,“ upozorňuje radnica.



Mesto ďalej uvádza, že centrum bude rozdelené do piatich zón regulovaného parkovania. Tie majú zabezpečiť, aby neboli diskriminovaní obyvatelia žijúci v centrálnej časti voči ostatným. Občania s trvalým pobytom v centre si budú môcť za poplatok vo výške desať eur na jedno vozidlo kúpiť rezidentskú kartu na obdobie jedného roka. Ostatní obyvatelia mesta, podnikatelia, spoločnosti, ale aj jednotlivci s trvalým pobytom mimo Starej Ľubovne budú môcť získať ročné parkovacie karty s rovnakou dĺžkou platnosti.



Vodiči budú môcť využiť jednorazovú úhradu parkovného, ktorého výška sa líši v závislosti od zvoleného spôsobu zakúpenia lístka. „Či už prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS parking alebo parkovacích lístkov dostupných vo vybraných predajniach,“ konkretizuje radnica. Parkovanie bude spoplatnené od pondelka do piatka, od 7.00 do 16.00 h, pričom bezplatné bude v dňoch pracovného pokoja a počas štátnych sviatkov.



Samotná registrácia vozidla v prípade rezidentských, ale aj ročných parkovacích kariet začala tento mesiac na mestskom úrade, prípadne prostredníctvom online formulára. Poplatky s nimi spojené bude možné uhradiť v pokladni mestského úradu, prostredníctvom internet bankingu alebo priamo na účet mesta.