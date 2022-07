Parkovanie v Košiciach patrí už len mestu, parkomaty EEI sú vypnuté

Košice 29. júla (TASR) – Celý parkovací systém v Košiciach od piatka definitívne patrí do správy mesta. Na základe nedávneho rozhodnutia krajského súdu o neplatnosti nájomnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou EEI o tom informoval košický magistrát.



"Výsledkom tohto súdneho rozhodnutia je, že od dnešného dňa sú parkomaty tejto súkromnej bratislavskej spoločnosti vypnuté. Rovnako sú deaktivované aj rampové parkoviská. Na všetkých z nich sú nateraz zdvihnuté rampy. Pravidlá parkovania sa tam v najbližšej dobe budú riadiť rovnakým režimom ako pri klasickom parkovaní v príslušných tarifných pásmach," oznámilo mesto.



Krajský súd v Košiciach v rozhodnutí z 22. júna potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 uzavretej na desať rokov. Verdikt sa stal právoplatným tesne pred koncom tohto obdobia. Mesto prevzalo parkovací systém už od 1. januára 2019 na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN), a to napriek nesúhlasu EEI. Obe strany sa obrátili na súd.



Na parkovaní v meste a režime parkovania sa podľa magistrátu nič zásadné nezmení – naďalej sa spravuje platným VZN. Mesto už od roku 2019 vydáva vlastné parkovacie karty a disponuje vlastnými platobnými kanálmi. Parkovné je naďalej možné uhrádzať prostredníctvom QR kódu alebo cez portál https://parking.kosice.sk. Takisto sa dá platiť prostredníctvom parkomatov mesta alebo cez SMS správy.



"Držiteľom parkovacích kariet vydaných v minulosti spoločnosťou EEI oznamujeme, že tie vzhľadom na platné VZN č. 157 o parkovaní nemôžu byť akceptované," oznámilo mesto. Dodržiavanie nariadenia o parkovaní bude v uliciach kontrolovať mestská polícia. Magistrát ďalej potvrdil, že od piatka sa mesto začína starať aj o závorové parkoviská, ktoré dosiaľ fungovali pod EEI.



Mesto Košice je pritom aj naďalej v súdnom spore, v ktorom parkovaciu firmu žaluje o neoprávnené obohatenie vo výške niekoľko miliónov eur. "Zároveň EEI hovorí o tom, že si od mesta chcú vymáhať náklady, ktoré im od roku 2012 vznikli zhodnotením majetku mesta, napríklad pri budovaní parkovacích miest v meste. Spomínané právoplatné rozhodnutia krajského súdu by malo byť východiskom aj pre ďalšie rozhodovanie súdu o nárokoch mesta," uviedol magistrát pre TASR.



Firma EEI deklaruje, že je otvorená riešeniam, ktoré budú pre Košičanov prijateľné, a to aj mimo prebiehajúcich súdnych sporov. "V tejto súvislosti poukazujeme na to, že súd zatiaľ rozhodoval len o tom, či je zmluva platná alebo nie. Otázky finančných kompenzácií riešené ešte neboli. Zdôrazňujeme však, že naša spoločnosť sa v tomto prípade nedopustila žiadneho protiprávneho konania. Predmetnú obchodnú verejnú súťaž vyhlásilo mesto, pričom mesto pripravilo aj návrh nájomnej zmluvy, do ktorého sme už my nemohli žiadnym spôsobom zasahovať," konštatovala EEI pre TASR.