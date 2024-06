Parkovanie v Krupine plánuje samospráva spoplatniť

Krupina 20. júna (TASR) - Krupinská samospráva plánuje ešte v tomto roku spoplatniť parkovanie v centre mesta. V súčasnosti vodiči za parkovanie v meste neplatia, no situácia v tejto oblasti je podľa primátora Radoslava Vazana neúnosná.



Najväčšie problémy s parkovaním sú podľa neho na Svätotrojičnom námestí a Námestí SNP. Na parkoviskách nechávajú počas dňa svoje vozidlá aj tí, ktorí cestujú zdieľanou dopravou do ďalších miest. "Keď si potom ľudia potrebujú niečo vybaviť, tak nemajú kde zastať. Musíme s touto situáciou niečo robiť," podotkol pre TASR Vazan.



Ako dodal, situáciu už riešilo aj mestské zastupiteľstvo. Ešte na svojom aprílovom rokovaní schválili mestskí poslanci zavedenie systému plateného parkovania na Námestí SNP, Svätotrojičnom námestí, Bočkayho námestí, Sládkovičovej ulici a Partizánskej ulici.



Zavedenie plateného parkovania plánuje samospráva podľa Vazana ešte tento rok. Pri parkoviskách by tak mali pribudnúť parkovacie automaty. Hodinové sadzby by mali podľa primátora začínať na úrovni 50 centov. Okrem toho má mesto spracovaný aj plán osadenia nového dopravného značenia a zjednosmernenia ulíc.



"Musíme sa dopravnou situáciou veľmi vážne zaoberať, a to nielen v centre mesta, ale aj v jednotlivých uliciach. Z toho dôvodu bol aj spracovaný harmonogram zjednosmernenia ulíc, kde sa budú môcť vytvoriť nové parkovacie miesta, ale hlavne zjednosmernenie ulíc z toho dôvodu, aby nám nestáli autá po oboch stranách ulíc," podotkol Vazan s tým, že niekedy pre takéto státie nevedia prejsť ulicami záchranné zložky.