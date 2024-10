Parkovanie v okolí rožňavského cintorína je počas Dušičiek bezplatné

Rožňava 31. októbra (TASR) - Parkovanie v okolí mestského cintorína v Rožňave bude v súvislosti s obdobím Dušičiek až do nedele (3. 11.) bezplatné. Na bezpečnosť návštevníkov budú počas sviatkov dohliadať vo zvýšenej miere mestskí policajti. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Bezplatné parkovanie bude do nedele platiť na všetkých parkoviskách v okolí hlavného cintorína a na Námestí baníkov. Návštevníkom cintorína bude umožnené aj parkovanie vo dvore rožňavského gymnázia. Mestská polícia v súvislosti so zvýšenou návštevnosťou cintorínov posilní svoju hliadkovaciu činnosť. Dohliadať bude na bezpečnosť návštevníkov hrobových miest a dopravu pri cintorínoch.



"Upozorňujeme návštevníkov, aby si počas návštevy cintorínov v odstavených vozidlách nenechávali na viditeľných miestach žiadne cenné predmety. Počas návštevy hrobových miest je rovnako nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť aj svojim osobným veciam a neponechávať ich bez dozoru ani priamo pri hrobových miestach," uviedol náčelník rožňavskej mestskej polície Róbert Hanuštiak.



Samospráva v súvislosti s Pamiatkou zosnulých organizuje aj pietny akt, ktorý sa uskutoční v piatok (1. 11.) o 13.30 h v obradnej sieni Domu smútku v Rožňave. "Toto podujatie poskytuje obyvateľom Rožňavy príležitosť zjednotiť sa v spomienke, vyjadriť vďaku a prežiť spoločné okamihy úcty k tým, ktorí nás už opustili, no stále žijú v našich mysliach a srdciach," dodal zástupca primátora Michal Drengubiak.



Mestský cintorín v Rožňave bude počas obdobia Dušičiek pre verejnosť prístupný v upravených otváracích hodinách. Od štvrtka do nedele bude otvorený od 7.00 do 20.00 h.