Parkovanie v Trenčíne na Halalovke už nie je bezplatné
Autor TASR
Trenčín 9. decembra (TASR) - Parkovanie v novovybudovanej časti Halalovka na sídlisku Juh v Trenčíne už nie je bezplatné. Od pondelka (8. 12.) začlenili parkovacie miesta do parkovacej zóny J. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Po výstavbe bytového komplexu Halalovka pribudli na sídlisku Juh nové parkovacie miesta. Časť z nich je súkromná a patrí k novostavbe bytových domov, druhá časť patrí mestu Trenčín. Ide o 54 parkovacích miest plus dve miesta vyhradené pre parkovanie vozidiel označených parkovacím preukazom ŤZP,“ uviedla hovorkyňa.
Pre parkovanie platia rovnaké pravidlá ako v okolitom pásme J. Spoplatnené sú počas pracovných dní nepretržite. Cez víkendy a sviatky sú spoplatnené ráno od 0.00 do 8.00 h a večer od 19.00 do 24.00 h. Parkovať tu môžu rezidenti s kartou pre pásmo J a celomestskými kartami, abonenti s kartou Abonent mesto okrem A, B a ostatní po úhrade jednorazového parkovného.
Parkovať na sídlisku Juh bez úhrady je stále možné na Východnej ulici od posledného bytového domu smerom ku kotolni a na spojnici Východná a Ul. gen. Svobodu (okolo kostola).
