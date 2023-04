Parkovanie v Žiari nad Hronom bude spoplatnené

Žiar nad Hronom 24. apríla (TASR) – Parkovanie v Žiari nad Hronom bude vo viacerých lokalitách spoplatnené. Poslanci mesta na štvrtkovom (20. 4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili novú parkovaciu koncepciu, ktorá by mala začať platiť od júla. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Parkovaciu koncepciu samospráva pripravovala viac ako pol roka a spočíva v zavedení časového spoplatnenia parkovania vo vybraných zónach a vyhradení nájomných parkovacích miest. Pôvodný návrh sa týkal siedmich lokalít.



"Patríme k jedným z mála miest, ktoré dodnes nemá regulované parkovanie v určitých častiach mesta. Materiál bol nakoniec schválený v podstatne pozmenenej podobe, v akej bol na začiatku vypracovaný," uviedol primátor Peter Antal. Materiál MsZ schválilo s tromi pozmeňujúcimi návrhmi. Tie sa týkajú zmenšenia počtu parkovacích miest pri hoteli Luna a na Sládkovičovej ulici. Vypustené bolo tiež spoplatnenie parkovania pred základnou školou na Jilemnického ulici.



Súčasťou parkovacej koncepcie v Žiari nad Hronom bude aj možnosť obyvateľov mesta odkúpiť si pozemky pod parkovacími miestami, ktoré sami vybudovali. "Taktiež sa zavádza novinka, a to možnosť prenajať si takzvané verejné parkovacie miesto za sumu 350 eur ročne na svoje evidenčné číslo vozidla, čo doteraz nebolo možné. Zatiaľ to bude platiť v rozsahu 35 percent z parkoviska," dodal primátor.



Samospráva plánuje k schválenej parkovacej koncepcii zorganizovať aj verejnú diskusiu, uskutočniť by sa mala v najbližších dňoch. Na stretnutí budú mať občania možnosť diskutovať s vedením mesta a oboznámiť sa s novou parkovacou politikou. Tá by mala do platnosti vstúpiť od júla, potrebné však bude najskôr osadiť parkovacie automaty a dopravné značenie.



"Peniaze budú použité prioritne na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Nie je to však o financiách, ale o regulácii parkovania. Stáva sa nám, že ľudia, ktorí idú do práce, zaparkujú na námestí na celý deň a tí, ktorí si chcú niečo urýchlene vybaviť, nemajú kde zastať," skonštatoval Antal. Ako dodal, v budúcnosti sa bude mesto zaoberať aj možnosťou vytvorenia rezidenčných zón.