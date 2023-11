Parkoviská na Skalke pri Kremnici pred novou sezónou zrekonštruovali

Kremnica 8. novembra (TASR) - Na nastávajúcu zimnú sezónu sa pripravujú aj na Skalke pri Kremnici. Okrem letnej údržby bežeckých tratí sa tento rok kremnická samospráva zamerala aj na skvalitnenie parkovacích kapacít, ktoré boli v minulosti častým terčom sťažností.



"Rekonštruovali sme a rozšírili kapacitu existujúcich parkovísk, nebudovali sa nejaké nové. Rozšírili sa a skvalitnili sa," uviedol pre TASR primátor Kremnice Martin Novodomec. Samospráva tak reagovala na sťažnosti návštevníkov, ktoré hovorili o nízkej kvalite spoplatnených parkovacích miest.



Prostriedky, ktoré mesto vyzbieralo z parkovného v tejto lokalite, tak boli na Skalke podľa jeho slov aj preinvestované. "Robili sme to tým spôsobom, že to, čo je na Skalke vybraté, prakticky sa tam aj investovalo. Aj v budúcom roku sa budeme snažiť to nejako doupravovať, aby mala Skalka parkovanie na úrovni," skonštatoval primátor. Investície do skvalitňovania parkovacích plôch majú byť podľa jeho slov ekvivalentnou náhradou za zvyšovanie cien parkovného od júna tohto roka.



Pozitívnou správou podľa Novodomca je, že na Skalke by mohlo byť tento rok viac možností na zjazdové lyžovanie. "Na októbrovom zastupiteľstve boli prenajaté zjazdovky pod vlekmi komerčným subjektom, ktoré vlastnia vleky. Čiže očakávame, že by sa malo spojazdniť aj staré stredisko," uviedol.



Zároveň dodal, že dôležité je pre samosprávu zachovanie štandardu úpravy bežeckých tratí. "Financovanie dobrovoľného vstupného zachovávame, ale chceme to posilniť s aktívnym výberom, aby sa nám to nejakým spôsobom aj vracalo a hlavne, aby to bol taký samofungujúci proces, čo sa týka financií," podotkol.



Údržba desiatok kilometrov bežeckých trás je náročná a vyžaduje si podľa jeho slov veľa zdrojov, jednak personálu, ale aj techniky. Trate upravovali aj v lete, odstraňovali nedostatky, vysypávali jamy. "Čiže robila sa letná údržba na to, aby sa zvládla zimná údržba," dodal Novodomec.



Skalka pri Kremnici sa nachádza vo výške 1220 m nad morom. Návštevníkom ponúka desiatky kilometrov upravených bežeckých tratí rôznej náročnosti. Nachádza sa tu tiež známe lyžiarske stredisko.