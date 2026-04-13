Pondelok 13. apríl 2026
Parkoviská pri športovej hale v Trnave počas olympiády uzatvoria

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Trnava 13. apríla (TASR) - Parkoviská pri Mestskej športovej hale (MŠH) v Trnave budú od utorka (14. 4.) 6.00 h do stredy (15. 4.) 18.00 h dočasne uzatvorené. Stane sa tak z dôvodu konania 17. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, uzatvorený bude celý pás parkovacích miest pred MŠH pred rampou v dĺžke približne 250 metrov, ako aj malé parkovisko za rampou. Obchádzková trasa nie je potrebná.
