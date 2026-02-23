< sekcia Regióny
Parkovisko na Ulici A. Hlinku v Prievidzi má nový režim
Po zaplatení sa rampa podľa nej automaticky otvorí, bez lístka a bez zdržania. Prejazd na parkovisku do desiatich minút zostáva zadarmo.
Autor TASR
Prievidza 23. februára (TASR) - Uzatvorené parkovisko na Ulici A. Hlinku v Prievidzi má nový režim. Od polovice februára funguje na princípe automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla (EČV). Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.
„Vodiči si tak pri vstupe už nepotrebujú tlačiť parkovací lístok, systém automaticky nasníma EČV. Pri odchode zadajú EČV na platobnom paneli, parkovné uhradia v hotovosti, bezhotovostne alebo cez aplikáciu,“ spresnila radnica.
Parkovisko je v správe Technických služieb mesta Prievidza.
