Parkovisko na Ulici A. Hlinku v Prievidzi má nový režim

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Prievidza 23. februára (TASR) - Uzatvorené parkovisko na Ulici A. Hlinku v Prievidzi má nový režim. Od polovice februára funguje na princípe automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla (EČV). Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.

Vodiči si tak pri vstupe už nepotrebujú tlačiť parkovací lístok, systém automaticky nasníma EČV. Pri odchode zadajú EČV na platobnom paneli, parkovné uhradia v hotovosti, bezhotovostne alebo cez aplikáciu,“ spresnila radnica.

Po zaplatení sa rampa podľa nej automaticky otvorí, bez lístka a bez zdržania. Prejazd na parkovisku do desiatich minút zostáva zadarmo.

Parkovisko je v správe Technických služieb mesta Prievidza.
