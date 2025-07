Parkovisko na Volgogradskej v Prešove obnovia, pribudne 57 miest

Prešov 19. júla (TASR) - Mesto Prešov v týchto dňoch spúšťa rekonštrukciu parkoviska na Volgogradskej ulici na Sídlisku III. Ako informuje na svojej webovej stránke, pribudnúť by tu malo takmer 60 nových parkovacích miest.



„Ide o parkovisko pred bytovkou s popisnými číslami Volgogradská 66 až 88. Parkuje sa tu v úzkom priestore, autá musia sčasti parkovať aj na chodníku. Pripravili sme naozaj kvalitnú úpravu, kedy ku existujúcim 37 miestam prirobíme ďalších 57 úplne nových miest, rozšírime cestu, zrekonštruujeme chodník a doplníme verejné osvetlenie,“ spresnil primátor František Oľha.



Práce má na starosti spoločnosť Eurovia SK. Stáť by mali okolo 400.000 eur a hotové by mali byť do konca tohto roka.



Mesto obyvateľov prosí o trpezlivosť, keďže práce budú sprevádzať viaceré obmedzenia. „Z dôvodu rozsiahlejšej rekonštrukcie bude dočasne pre obyvateľov lokality znížený komfort parkovania, zvýši sa prašnosť a hluk v okolí,“ dodal jeho hovorca Michal Hudák.



Radnica chce v tomto roku okrem iného zrekonštruovať aj parkovisko na Májovom námestí a na Bernolákovej.