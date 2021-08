Parkovisko pred MsÚ zrekonštruuje meso Humenné z recyklovanej dlažby

Humenné 12. augusta (TASR) – Odstavná plocha pred budovou mestského úradu (MsÚ) v Humennom, ktorá bola dlhodobo v zlom technickom stave, sa dočká rekonštrukcie. Samospráva na výstavbu nového parkoviska použije betónovú dlažbu pochádzajúcu z demontovaného parkoviska spred miestnej predajne jedného z obchodných reťazcov. Ako pre TASR potvrdil Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, mesto oslovilo reťazec s prosbou o podarovanie nepotrebnej dlažby, ktorá by inak skončila ako "odpad", s cieľom udržať v rovnováhe ekológiu s ekonómiou.



"Použité budú iba celé kusy a dorezy. Drvené kamenivo bude využité ako podkladná vrstva pre konkrétne parkovisko pred úradom, tiež však aj na zhutnenie podložia pri oprave miestnych ciest, alebo na dosyp odstavných plôch vytvorených zo zatrávňovacích panelov," priblížil Škuba s tým, že rekonštruované parkovisko s celkovou plochou približne 980 štvorcových metrov má byť zároveň vodopriepustné. Vsakovanie dažďovej vody do zeme majú zabezpečiť pieskom vyplnené škáry medzi jednotlivými kockami.



Podľa Škubu je predpokladaná životnosť betónovej dlažby 40 rokov, pričom na parkovisku pred supermarketom mala byť inštalovaná približne 15 rokov. Vzhľadom na nulové náklady za jej obstaranie považuje preto mesto investíciu do rekonštrukcie parkoviska za výhodnú. Dlažbu tiež na miesto budúcej stavby bezplatne navozila miestna stavebná firma, ktorá realizovala zákazku pre reťazec.



Aj napriek tomu, že rekonštrukcia parkoviska pred MsÚ nie je v tohtoročnom pláne investičných aktivít samosprávy, mesto by ju rado zrealizovalo ešte tento rok. "Mesto Humenné bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní," uviedol Škuba s tým, že predbežnú hodnotu zákazky zistí mesto prieskumom trhu, finančné prostriedky na jej realizáciu by mala mať samospráva k dispozícii po zmene aktuálneho rozpočtu mesta, ktorou sa budú mestskí poslanci zaoberať na svojom najbližšom mestskom zastupiteľstve.