Parkovisko pri dome smútku môžu v Prievidzi využívať najviac 2 hodiny

Prievidza 23. augusta (TASR) - Parkovisko pri dome smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi môžu vodiči po novom využívať najviac dve hodiny. Vodičov o časovom obmedzení informuje dopravná značka. Úpravou parkovania samospráva reagovala na požiadavky správcu cintorína. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Samospráva úpravou parkovania reagovala na požiadavku správcu cintorína, aby eliminovala dlhodobo parkujúce vozidlá, ktoré tak zaberali miesto návštevníkom cintorína a tí často nemali kde zaparkovať," ozrejmila Krajčiová.



Časové obmedzenie parkovania platí od 8.00 h do 17.00 h. "Pri parkovaní umiestnia návštevníci cintorína do auta na viditeľné miesto parkovacie hodiny, na ktorých si vyznačia čas príchodu. Pokiaľ by návštevník hodiny nevlastnil, môže sa obrátiť na dom smútku, kde mu parkovacie hodiny bezplatne zapožičajú," priblížila Krajčiová.



O tom, či je dvojhodinový interval dostatočný, rozhodne časom prax. Podľa vedenia cintorína však pohreb trvá kratšiu dobu. "Pohrebný obrad trvá do 30 minút. Hodinu pred obradom je zomrelý vystavený za účelom možnosti rozlúčky. Počas tejto doby sa v prípade cirkevného obradu konajú bohoslužby v kostole a potom prejdú účastníci pohrebu do domu smútku. Približne 30 percent obradov končí následne pochovaním do zeme. Kremačné obrady končia kondolenciou a netrvajú aj s vystavením dlhšie ako 1,45 hodiny," vysvetlila mestská poslankyňa Helena Dadíková.