Parkovisko v areáli UNLP Košice na Triede SNP zrekonštruovali

Košice 12. novembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) po dvoch týždňoch ukončila asfaltovacie práce v rámci rekonštrukcie parkoviska a cesty v areáli na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



V prvej etape realizovali opravu a následné asfaltovanie pri poliklinike a pod rondelom, ktoré boli verejnosti sprístupnené minulý týždeň. V druhej etape opravili cesty a parkovacie plochy po Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



UNLP pred časom uzavrela v areáli most, ktorý spája objekty nemocnice na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to, z dôvodu mimoriadneho zlého technického stavu, nemocnica uzavrela aj kryté parkovisko pod rondelom, a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou. "Opravami parkoviska sme naštartovali sériu investícií, ktoré UNLP nevyhnutne potrebuje, pretože sa do nej neinvestovalo roky. V niektorých prípadoch aj desaťročia. A budeme pokračovať v prácach na ďalších objektoch tak, aby sa postupne zlepšovali pracovné podmienky pre našich zamestnancov a, samozrejme, aj prístup do nemocnice pre pacientov," povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.



Oprava plochy s rozlohou 2600 štvorcových metrov stála viac než 65.000 eur.