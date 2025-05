Parkovisko v Kežmarku na ulici Nižná brána budú rekonštruovať

Kežmarok 28. mája (TASR) - Od pondelka 2. júna sa v Kežmarku začne rekonštrukcia parkoviska na ulici Nižná brána. Z tohto dôvodu bude parkovisko až do ukončenia prác uzavreté. Tie by mali trvať do konca augusta. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



V tejto súvislosti žiada mesto obyvateľov a majiteľov vozidiel, aby na uvedenom parkovisku ani v jeho okolí neparkovali. Cieľom je, aby mohli práce prebehnúť bez komplikácií a čo najrýchlejšie.



„Prejazd na okolité ulice a prístup k bytovým domom na uliciach Možiarska a Nižná brána zostane zabezpečený. Náhradné parkovanie bude možné na parkovisku pri telocvični Strednej odbornej školy Garbiarska, pri budove bývalého dopravného inšpektorátu,“ uviedlo mesto.



Upozorňuje, že vozidlá, ktoré budú aj napriek upozorneniam ponechané na uzatvorenom parkovisku, kvalifikovaná služba odtiahne a riešiť ich bude mestská polícia. Radnica zároveň dodáva, že mestská polícia bude dohliadať aj na neoprávnené parkovanie na iných plochách. „Veríme, že rekonštrukcia prispeje k vyššej kvalite bývania na sídlisku,“ uzatvára samospráva.