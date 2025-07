Parkovisko v Kežmarku prechádza kompletnou premenou

Kežmarok 21. júla (TASR) - Parkovisko v lokalita Nižná brána v Kežmarku v týchto dňoch prechádza kompletnou premenou. Projekt, na ktorý mesto získalo dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR, má podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka zlepšiť parkovanie, zvýšiť bezpečnosť a vďaka vodozádržným prvkom aj prispieť k ochrane životného prostredia.



Súčasné parkovisko, ktoré má po dlhej dobe užívania už poškodený povrch, i okolité obrubníky celkovo asanujú. Práce sa začali v máji. „Chceme, aby aj obyčajné parkovisko prispievalo k tomu, aby sa v Kežmarku žilo lepšie. Aby bolo bezpečné, zelené a zároveň funkčné. Táto investícia spája praktické riešenia s ohľadom na prírodu a kvalitu života nás všetkých,“ uviedol Ferenčák.



Súčasťou projektu je okrem iného vodopriepustná dlažba zachytávajúca vodu aj nečistoty ako napríklad ropné látky. Štyri dažďové záhrady by mali pomôcť pri prívalových dažďoch a zlepšiť mikroklímu. „Budú vybudované na štyroch okrajoch parkoviska, zachytia prípadné povrchové dažďové vody a následne postupne pomaly vsakom odvedú vodu do podložia i koreňového systému okolitých rastlín. Maximálna doba vsaku je do 72 hodín, to zamedzí rozšíreniu komárov v prostredí,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová. Okrem vodných rastlín budú v dažďových záhradách vysadené i suchomilné a vlhkomilné rastliny. Toto riešenie prispieva aj ku ekostabilizácii lokality, a to vďaka zvlhčeniu vzduchu, zachyteniu prachových častíc či zníženiu hlukového znečistenia.



V lokalite pribudne aj nové osvetlenie a zeleň. „Ďalšou zmenou bude zavedenie len jedného vjazdového a výjazdového pruhu namiesto súčasných dvoch. V okolí parkoviska bude vysadená tráva i stromčeky lipy malolistej. Priestorové riešenie sa taktiež zmení, keďže v strede parkoviska bude vystavaný parkovací ostrovček so 16 parkovacími miestami,“ doplnila Hlaváčová s tým, že k dispozícii bude aj jedno státie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.



Práce za približne 305.000 eur by sa mali ukončiť v priebehu augusta. Celková veľkosť riešenej plochy je takmer 2000 štvorcových metrov. „Výsledná stavba prinesie moderné, atraktívne a ekologické parkovisko, ktoré skultúrni i blízke okolie,“ uzavrela hovorkyňa.