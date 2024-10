Parkovisko v Nitre by mohli prekryť fotovoltické panely

Nitra 16. októbra (TASR) - Mesto Nitra hľadá spôsoby, ako šetriť elektrickou energiou. Radnica preto vypracovala analýzu, v ktorej sa zaoberá stavom mestských objektov i možnosťami, ako v nich dosiahnuť energetické úspory.



Ako informoval referát energetiky na mestskom úrade, pri príprave materiálu boli obhliadnuté všetky materské i základné školy, objekty zariadení sociálnych služieb, športoviská, mestské obchodné centrá a ďalšie objekty, ktoré patria mestu. Súčasťou úsporných opatrení majú byť napríklad výmeny svietidiel, zefektívnenie prípravy teplej vody a ďalšie opatrenia. Jedným z nich by podľa magistrátu mohlo byť aj výraznejšie využívanie fotovoltických panelov.



Podľa referátu energetiky na mestskom úrade by väčší zdroj fotovoltickej energie mohol vyrásť na parkovisku pred zimným štadiónom. "Panely by boli osadené na konštrukciách, ktoré by slúžili ako zastrešenie existujúcich parkovacích miest. Potenciálny výkon je 400 kWp na 28 stojiskách, každé pre štyri osobné motorové vozidlá. Na jedno stojisko sa dá umiestniť 30 panelov s výkonom 480 Wp. Fotovoltický zdroj by bol pripojený na odberné miesto zimného štadióna," konštatuje sa v materiáli.



Podľa magistrátu by sa v areáli zimného štadióna mohlo vybudovať aj batériové úložisko. "Toto riešenie by bolo možné prípadne doplniť aj o niekoľko nabíjacích staníc v rámci parkoviska, ktoré by neprinášali priamo úsporu, no skôr benefit pre obyvateľov mesta a návštevníkov parku a športových zariadení v okolí," doplnil mestský úrad.



Pri predpokladaných nákladoch na realizáciu vo výške 600.000 eur môže byť podľa radnice návratnosť investície približne 7,5 roka s ročnou úsporou nákladov na energie v hodnote 80.000 eur. "V prípade inštalácie riešenia s batériovým úložiskom sa dá predpokladať zvýšenie nákladov o 500.000 eur bez DPH s potenciálom úspory ďalších 60.000 eur ročne. To predstavuje návratnosť celkového riešenia do osem rokov. Tento výpočet vychádza zo spotových cien elektrickej energie za posledných 12 mesiacov," uvádza sa vo vypracovanom materiáli.