Parkovisko za centrom Bojníc bude mať v správe mestská spoločnosť

Bojnice 28. februára (TASR) - Parkovisko za kultúrnym centrom (KC) v Bojniciach budú mať v správe Služby mesta Bojnice (SMB), ktoré majú na starosti parkovací systém. Mestská spoločnosť bude mať plochu i s tamojšou ďalšou infraštruktúrou v nájme od apríla tohto roka, ročne za ňu mestu zaplatí približne 105.000 eur.



Doposiaľ má parkovisko s rampou v bezprostrednej blízkosti Hurbanovho námestia na starosti príspevková organizácia mesta Technické služby (TS). SMB od apríla získajú do nájmu približne 100 parkovacích miest. "Tento krok v podobe presunu parkoviska za KC do 100-percentnej spoločnosti s ručením obmedzeným mesta samospráva vopred konzultovala s riaditeľom TS, ktorý takisto povedal, že to je len logické, aby jedna firma mala na starosti spravovanie parkovacích miest v meste," uviedol primátor Ladislav Smatana.



Proti presunu parkoviska hlasovali mestskí poslanci Jozef Hatvanyi a František Tám. Argumentovali, že TS tak prídu o financie, ktoré si na parkovisku zarobili. Smatana pripomenul, že TS sú príspevková organizácia mesta a na činnosti v podobe starostlivosti o zeleň či cesty, ktoré vykonáva pre mesto, dostáva príspevok. "Má aj podnikateľskú činnosť, do ktorej je zahrnuté i parkovisko. Z nej TS mali samozrejme aj príjem, ale ten sa nedal použiť na činnosti, ktorým sa venujú pre mesto," reagoval primátor. SMB budú podľa neho platiť mestu vyšší nájom ako TS.



Parkovisko bude mať zatiaľ rovnaký režim ako doposiaľ, za parkovanie vodiči zaplatia v automate. Mesto avizuje, že sa to v budúcnosti čiastočne zmení. "Dali sme vypracovať projekt na upokojenie dopravy na Hurbanovom námestí. Pokiaľ by ho schválil okresný dopravný inšpektorát, celkovo to tam zmení dopravnú situáciu," priblížil Smatana s tým, že prejazd cez námestie pre tranzitnú dopravu nebude možný. "Pokiaľ by vodiči napriek výstražným značkám prišli k námestiu, cez parkovisko za KC sa budú vedieť vrátiť späť. Rampa by sa potom pravdepodobne posunula na úroveň KC a miesta, ktoré zostanú pred rampou, by sme nechali v parkovacom systéme pre obyvateľov," dodal primátor.