Celodenné parkovné pri nemocnici v B. Bystrici bude stáť dve eurá

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Po dohode mesta Banská Bystrica s Rooseveltovou nemocnicou bude parkovné v okolí nemocnice výrazne nižšie oproti pôvodne plánovanému zámeru. Od 1. marca motoristi zaplatia za hodinu parkovania pri nemocnici jedno euro, v prípade parkovného za celý deň pôjde o dve eurá. Odsúhlasili to poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V súvislosti s projektom výstavby novej Rooseveltovej nemocnice zrealizovala samospráva už v minulom roku rekonštrukciu hlavného parkoviska na Námestí Ludvíka Svobodu, ktoré odborníci navrhli zaradiť do zóny regulovaného parkovania z dôvodu zvýšenia bezpečnosti. Ide o jedno z mnohých plánovaných opatrení, ktorých cieľom je vytlačiť dlhodobo stojace automobily z parkovísk v okolí nemocnice a zlepšiť tak dopravnú situáciu v tejto lokalite počas realizácie najväčšieho projektu v histórii mesta.



"Zo všetkých navrhnutých opatrení sme zrealizovali vo svojej réžii rekonštrukciu hlavného parkoviska, ktoré máme vo svojej správe. Parkovisko bude spolu s okolitými parkovacími miestami po prvý raz spadať do zóny spoplatneného parkovania od 1. marca. Zároveň sme vyhoveli požiadavkám nemocnice a znížili sme poplatok za parkovanie za celý deň zo šiestich na dve eurá, čo odsúhlasili mestskí poslanci. Naším cieľom je urobiť poriadok s parkujúcimi vozidlami vzhľadom na to, že túto lokalitu často využívali dlhodobo stojace vozidlá alebo študenti okolitých škôl, čím obmedzovali parkovacie možnosti zamestnancov a návštevníkov Rooseveltovej nemocnice," vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Samospráva sa spolu s vedením Rooseveltovej nemocnice dohodla na symbolickej cenovej politike. Krátkodobé parkovné bude možné uhradiť v hotovosti, bezkontaktnou platobnou kartou, platbou cez SMS parking alebo prostredníctvom mestskej aplikácie Datamesta.sk.



Regulácia parkovania a spoplatnenie parkovacích plôch má zvýšiť bezpečnosť pri prejazde záchranných zložiek. Okrem toho má motivovať ľudí, ktorým to zdravotný stav umožňuje, aby využili na prepravu do nemocnice spoje MHD, prípadne odparkovali svoje vozidlá na niektorom z bezplatných parkovísk v meste.