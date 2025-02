Parkovné uhrádzané formou SMS v Košiciach zdražie

Košice 27. februára (TASR) - Parkovné uhrádzané formou SMS bude v Košiciach drahšie. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta schválili poslanci na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Od apríla sa tak cena základnej sadzby v prípade SMS platby zvýši oproti súčasnosti o 15 percent. Od júla bude zas o 20 percent znížená cena najdrahších, nezľavnených abonentných parkovacích kariet pre pásmo A1 a A2.



Po novom sa cena SMS za polhodinu parkovania v pásme A1 zvýši z 1,50 na 1,72 eura, v pásme A2 z 1,00 na 1,15 eura, v pásme BN z 0,50 na 0,57 eura a v pásme N z 0,30 na 0,34 eura.



Mesto pripomína, že platba cez SMS je tradične najdrahší platobný kanál, provízia dosahuje viac ako 14 percent. Zároveň však ide o obľúbený spôsob úhrady.



Mesto zdraženie zdôvodňuje znížením "strát" v dôsledku zvýšenia DPH, ako aj mierneho zvýšenia provízie. Chce však najmä motivovať k využívaniu ostatných platobných kanálov, ktoré sú pre mesto z finančného hľadiska priaznivejšie.



"Naším cieľom nie je zarábať, ale regulovať. Tí, ktorí nechcú platiť, vychádzajú z centra a nechávajú ho voľnejšie," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Celkové výnosy z predaja parkovacích lístkov v roku 2024 dosiahli 2.961.000 eur. Z toho tvorilo SMS parkovné 978.000 eur. "Ak by v teoretickej rovine ostali výnosy z parkovania v roku 2025 rovnaké ako v roku 2024, tak v dôsledku zvýšenia DPH by sa čistý výnos (po odpočítaní prevádzkových nákladov/provízie) pri nezmenených cenových parametroch znížil približne o 55.000 eur," dodal magistrát v materiáloch, ktoré MsZ odobrilo.



Čo sa týka zníženia ceny najdrahších (nezľavnených) abonentných parkovacích kariet pre pásmo A1 a A2, mesto tento krok zdôvodňuje minimálnym, respektíve nulovým dopytom. Po novom tak cena takejto ročnej karty klesne z 3000 na 2400 eur v pásme A1, a v pásme A2 z 2000 na 1600 eur. Zároveň sa krátkodobé abonentné karty s dobou platnosti desať dní nahradia kartami s dobou platnosti päť dní. Podľa mesta by to mohlo byť atraktívnejšie napríklad pre turistov.