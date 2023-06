Parkovné v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi sa zvýši

Prievidza 26. júna (TASR) - Vodiči zaplatia za parkovanie v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) viac. Ceny parkovného sa zvýšia o 100 % pri platbe prostredníctvom aplikácie i SMS správy za prvú hodinu, vyššia bude cena i pri ďalších hodinách. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. Platiť začne v auguste.



Za prvú hodinu parkovania cez aplikáciu zaplatia vodiči 0,50 eura namiesto 0,25 eura a pri platbe cez SMS 0,60 eura namiesto 0,30 eura. Pri každej ďalšej hodine vzrastie cena parkovného z 0,70 eura na jedno euro. Ceny rezidentských kariet zostali nezmenené.



"Ceny parkovného sa neupravovali viac ako desať rokov, rastú náklady so správou a celkovo ekonomická situácia mesta sa nejako vyvíja a my musíme na to reagovať," uviedla primátorka Katarína Macháčková. Príjmy z podielovej dane podľa nej stále nedosahujú očakávania, treba sa preto pozrieť na to, kde si mesto príjem zabezpečí a jedna z možností bolo riešiť samotné ceny parkovania.



Navýšenie cien kritizoval mestský poslanec Branislav Gigac, podľa ktorého cieľom regulácie statickej dopravy nie je vyberať peniaze, ale regulovať dopravu. "To máme v súčasnosti v meste vyhodnotené tak, že to postačuje. Nie je dôvod zvyšovať súčasné poplatky. Ak chceme šetriť a hľadať ďalšie finančné zdroje, poďme ich hľadať inde. Regulácia statickej dopravy v Prievidzi je v súčasnosti dostatočná," podotkol Gigac.



Ceny označila primátorka za symbolické, napriek navýšeniu ho majú porovnateľné mestá podľa nej vyššie a parkovné v Prievidzi patrí k najlacnejším na Slovensku. "Ide o racionálne opatrenie, musíme reagovať na súčasnú dobu a bolo by veľmi nezodpovedné, keby sme si nevšímali, v akej situácii mesto je," dodala Macháčková.



VZN reflektuje i na počet parkovacích miest v CMPZ, ktorý sa navýšil z 355 na 385. Zavádza sa takisto nová rezidentská karta - abonent. Podmienkou vydania rezidentských kariet bude po novom to, že žiadatelia nesmú mať podlžnosti voči mestu a mestským organizáciám. O kartu budú môcť požiadať i vodiči, ktorí majú ako bydlisko zapísané mesto bez uvedenia konkrétnej adresy.