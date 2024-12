Parky v Dolnej Trnávke zdobí Svätá rodina aj Perinbaba

Dolná Trnávka 26. decembra (TASR) - Priestranstvá v okolí obecného úradu v Dolnej Trnávke v okrese Žiar nad Hronom opäť spestrila originálna výzdoba, o ktorú sa postarali aktívni obyvatelia dediny. Tentoraz sa prostredníctvom nej rozhodli stvárniť Svätú rodinu so zvieratami, ale aj známe postavy Perinbaba a Snehová kráľovná.



Vyzdobené parky, ktoré pútajú pozornosť nielen domácich, ale aj okoloidúcich, tu nie sú žiadnou novinkou a vždy prekvapia svojou originalitou. Preto sa podľa starostky Kristíny Kupcovej aj tentoraz snažili vymyslieť niečo iné, neopozerané.



"Na jednej strane v parku máme urobený klasický Betlehem, ktorý neodmysliteľne patrí k Vianociam," priblížila Kupcová s tým, že pri Svätej rodine stoja aj zvieratá osol a vôl v nadrozmernej veľkosti. Vyrobili ich z balíkov slamy, ktoré im už poslúžili na jesennú výzdobu.



Park na druhej strane cesty zdobia sane s jeleňmi, anjelom či so zvieratkami. "Tento rok sme urobili aj zimné dámy, jedna je Snehová kráľovná a druhá je Perinbaba," priblížila Kupcová s tým, že vyrobené sú z častí figurín, čečiny a odevov.



Výzdobu, ktorú chcú v obci ponechať minimálne do Troch kráľov, si robili svojpomocne. "Všetky ozdoby sú vyrobené, robil ich jeden šikovný pán, ďalší nám to vyzdobil svetielkami a sme tu také dve skupiny žien, ktoré vyzdobujeme tieto parky," poznamenala Kupcová s tým, že výzdoba robí radosť miestnym obyvateľom a najmä deťom.