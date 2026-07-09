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Parný retrovlak bude pokračovať na nových trasách
Najbližšia letná jazda parného retrovlaku bude v sobotu 18. júla na trase Nitra - Topoľčany.
Autor TASR
Nitra 9. júla (TASR) - Parný retrovlak z Nitry bude pokračovať v letných mesiacoch na zmenených nových trasách. Prvá jazda na trati Nitra - Zbehy - Radošina zaznamenala úspešnú premiéru, Železnice Slovenskej republiky však avizovali technické obmedzenia, ktoré neumožňujú pokračovanie ďalších jázd na pôvodnej trase. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s partnermi, krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu, pripravili alternatívne spojenia aj nový sprievodný program, informoval predseda NSK Branislav Becík. Projekt letného retrovlaku je financovaný z rozpočtu NSK.
Najbližšia letná jazda parného retrovlaku bude v sobotu 18. júla na trase Nitra - Topoľčany. Čas odchodu vlaku z krajského mesta sa posúva len o minútu. Ľudí, ktorí si zakúpili lístok, čaká bohatý sprievodný program. Sprievodca ich prevedie históriou aj kultúrnym dedičstvom Topoľčian. Súčasťou výletu bude bezplatná komentovaná prehliadka historického centra, voľný vstup do krajského múzea i mestskej galérie. Verejnosť bude môcť nazrieť i do železničného depa počas dňa otvorených dverí, potvrdil podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ďalšie dve plánované jazdy budú v sobotu 15. augusta a 26. septembra na trase Nitra - Šurany - Zlaté Moravce - Topoľčianky. V auguste z nitrianskej železničnej stanice vyštartuje historický motorový vlak prispôsobený na prepravu bicyklov, septembrový parný retrovlak bude zameraný na vínnu tematiku.
Lístky zakúpené pôvodne na júlový, augustový a septembrový retrovlak do Radošiny sa automaticky preklápajú na nové trasy do Topoľčian či Topoľčianok. Ten, kto sa rozhodne alternatívnu trasu nevyužiť, má nárok na vrátenie cestovného v plnej výške. Refundáciu zabezpečuje spoločnosť Ticketportal, informoval predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitriansky kraj Dušan Rampašek.
Najbližšia letná jazda parného retrovlaku bude v sobotu 18. júla na trase Nitra - Topoľčany. Čas odchodu vlaku z krajského mesta sa posúva len o minútu. Ľudí, ktorí si zakúpili lístok, čaká bohatý sprievodný program. Sprievodca ich prevedie históriou aj kultúrnym dedičstvom Topoľčian. Súčasťou výletu bude bezplatná komentovaná prehliadka historického centra, voľný vstup do krajského múzea i mestskej galérie. Verejnosť bude môcť nazrieť i do železničného depa počas dňa otvorených dverí, potvrdil podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ďalšie dve plánované jazdy budú v sobotu 15. augusta a 26. septembra na trase Nitra - Šurany - Zlaté Moravce - Topoľčianky. V auguste z nitrianskej železničnej stanice vyštartuje historický motorový vlak prispôsobený na prepravu bicyklov, septembrový parný retrovlak bude zameraný na vínnu tematiku.
Lístky zakúpené pôvodne na júlový, augustový a septembrový retrovlak do Radošiny sa automaticky preklápajú na nové trasy do Topoľčian či Topoľčianok. Ten, kto sa rozhodne alternatívnu trasu nevyužiť, má nárok na vrátenie cestovného v plnej výške. Refundáciu zabezpečuje spoločnosť Ticketportal, informoval predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitriansky kraj Dušan Rampašek.