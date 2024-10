Parný rušeň vypravil pravnuk zakladateľa továrne, kde ho vyrobili

Košice 5. októbra (TASR) - Košická detská historická železnica, na ktorej jazdí parná lokomotíva Katka vyrobená v roku 1884, zažila v sobotu nevšednú návštevu. Na železničku zavítal pravnuk zakladateľa továrne v nemeckom Erfurte, kde tento historický parný stroj vyrobili.



Hans Christian Hagans má 71 rokov, je z Erfurtu a sám pracoval na nemeckej železnici. Počas návštevy potvrdil, že Katka je v Európe jedinou prevádzkovanou lokomotívou vyrobenou vo firme Maschinenfabrik Christian Hagans. "Zachovali sa aj ďalšie, ale ostatné len stoja ako exponáty v múzeách. Som veľmi rád, že táto stále jazdí a ja aj na diaľku sledujem jej cestovný poriadok," povedal pre novinárov. V erfurtskom podniku vyrobili prvý rušeň v roku 1872 a výroba trvala do 20. rokov 19. storočia. Hagans si na rušni vyskúšal hádzanie uhlia do kotla i pískanie a napokon vlakovú súpravu s cestujúcimi symbolicky vypravil na cestu do stanice Alpinka. Jeho rodina zároveň venovala na ďalšiu obnovu rušňa 1000 eur.



Mimoriadnu návštevu privítal predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský. "Pre nás je určite zaujímavé, že nás sleduje niekto v ďalekom Nemecku, v meste, kde vznikla táto lokomotíva, má o nás informácie a dokonca ovláda odchody a príchody vlakov. Je to aj vzpruha pre našu prácu a samozrejme aj hrdosť, že sa môžeme prihlásiť k rodinným príslušníkom zakladateľa firmy, kde túto lokomotívu vyrobili," povedal.



Stoštyridsaťročný rušeň Katka U36 003 sa po rozsiahlej takmer trojročnej generálnej oprave môže podľa neho pýšiť dobrým technickým stavom. "Je to vlastne najstaršia prevádzkovaná úzkorozchodná parná lokomotíva v strednej Európe. My si myslíme, že aj v celej Európe, ale nemáme všetky dáta," priblížil ďalej Lehotský.



Hagansovi a jeho synovi venovali na železničke okrem suvenírov a literatúry aj smaltovanú tabuľku s číslom, ktorá bola pred opravou viac ako 30 rokov súčasťou parnej lokomotívy.