PARÓDIA NA KUŽELKY: Vodič v Seč. Polianke nafúkal viac ako 2,4 promile

Vranov nad Topľou 7. novembra (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 59-ročného muža, ktorý v Sečovskej Polianke vo štvrtok (3. 11.) jazdil pod vplyvom alkoholu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Ako uvádza, dostatočne sa nevenoval jazde a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho zachytil auto idúce pred ním.



"Následkom nárazu sa dostalo do šmyku a vymrštilo ho na parkovisko, kde narazilo do tam odstaveného auta. Vodič pokračoval ďalej a autom narazil do ďalšieho auta zaparkovaného pri rodinnom dome," informuje polícia s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol hodnotu viac ako 2,4 promile.



Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu vodičky jedného z áut a škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 7000 eur. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.