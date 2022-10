Participatívny rozpočet podporí Fraštackú hojdačku aj fotopasce

Hlohovec 15. októbra (TASR) - Päť občianskych projektov a osem zadaní pre mesto priniesli v tomto roku Hlohovčania do mestského participatívneho rozpočtu na rok 2023. Mesto Hlohovec naň aj v tomto roku vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu 60.000 eur, z toho 40.000 eur na zadania a zostatok na občianske projekty. V zmysle zásad sú financované najúspešnejšie v oboch kategóriách na základe hlasovania obyvateľov, no podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej napokon dokážu finančne pokryť všetky zadania.



Tri nápady zo zadaní, ktoré sa týkajú investícií do majetku mesta - osvetlenie atletickej dráhy v areáli školy na Ulici A. Felcána, renovácia minigolfového ihriska v areáli kúpaliska a galéria v okne pred miestnou základnou umeleckou školou, mesto postupne zaradí do mestského rozpočtu ako vlastné akcie, potvrdila hovorkyňa. "Suma vyčlenená v participatívnom rozpočte takto pokryje realizáciu všetkých zvyšných piatich nápadov," skonštatovala.



Najúspešnejšie medzi projektmi v hlasovaní na prelome septembra a októbra bolo zadanie Vinkel - vyhliadka pri Váhu, vytvorenie nízkonákladovej rozhľadne na mieste, kde sa stretávajú štyri cesty s výhľadom na mesto. Za ním skončila Fraštacká hojdačka nad mestom, ktorá na vyhliadke Šianec vytvorí atraktívny bod s možnosťou oddychu a zážitku. Ďalším zadaním sú fotopasce na čierne skládky, navrhovatelia chcú na studničke pri Soroši, šulekovskom moste a poľnej ceste pod Melišom umiestniť zariadenia, ktoré by dokumentovali tvorbu nelegálnych skládok odpadu. Posledné dva návrhy sa týkajú zatraktívnenia verejného priestoru - osadenia mobiliára na športové aktivity na sídlisku Sihoť a estetizácie okolia na Ulici Rudolfa Dilonga.



Do hlasovania v rámci participatívneho rozpočtu sa zapojilo spolu 1599 hlasujúcich, ktorí rozhodli 4593 hlasmi. V kategórii občianske projekty Hlohovčanov najviac oslovila myšlienka osadenia nevšedného sedenia pre domácich i návštevníkov v centrálnej zóne. S úspechom sa stretlo aj vyznačenie cykloturistickej trasy na Šianec, zatraktívnenie priestoru pred rodinným centrom ČiPeRko a myšlienka vzniku centra na recyklovanie Poklady z odpadu.