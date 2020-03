Partizánska a bánovská samospráva zatvorili školy

Partizánske/Bánovce nad Bebravou 10. marca (TASR) - Samosprávy Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou rozhodli v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zavrieť školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V školách bude zrušené vyučovanie do 13. marca. Informovali o tom predstavitelia miest.



V Partizánskom prerušia v stredu (11.3.) vyučovanie vo všetkých materských a základných školách, zatvoria základnú umeleckú školu, centrum voľného času a komunitné centrum. Rovnaké opatrenie sa odporúča i zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl.



Partizánske preventívne uzatvára i všetky športoviská, a to do 24. marca vrátane. Obyvatelia majú tiež podľa radnice obmedziť návštevy mestského úradu a komunikovať s tamojšími pracovníkmi prostredníctvom emailu či telefonicky.



V Bánovciach nad Bebravou zostanú zatvorené do 13. marca rovnako všetky materské a základné školy, centrum voľného času (CVČ), Základná umelecká škola (ZUŠ) Dezidera Kardoša, Mestská knižnica Ľ. Štúra a do odvolania i zimný štadión. Do odvolania tiež mesto zrušilo všetky prenájmy telocviční a školských priestorov, v CVČ a ZUŠ všetky krúžky, plánované podujatia, súťaže a vystúpenia. Krízový štáb v súvislosti so zatvorením škôl odporúča zvážiť, či zveriť opateru detí seniorom a osobám so zníženou imunitou, ktoré sú najzraniteľnejšou rizikovou skupinou. Sprísnený režim platí i na mestskom úrade.