Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Regióny

Partizánska Ľupča začala s výstavbou atletického oválu v areáli ZŠ

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Obec získala na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 224.412 eur, pričom spoluúčasť obce predstavuje osem percent.

Autor TASR
Partizánska Ľupča 17. októbra (TASR) - Obec Partizánska Ľupča v okrese Liptovský Mikuláš začala s výstavbou nového atletického oválu. Ako obec informovala na sociálnej sieti, stavebné práce na vybudovaní moderného atletického oválu, ktorý prinesie deťom aj celej komunite nové možnosti pohybu a športového vyžitia, odštartovali v areáli základnej školy s materskou školou.

Obec získala na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 224.412 eur, pričom spoluúčasť obce predstavuje osem percent. „Tento projekt má pre našu školu dôležitý význam - keďže škola nemá vlastnú telocvičňu. Atletický ovál bude veľkým prínosom na hodiny telesnej výchovy, športové aktivity, súťaže aj mimoškolské programy,“ spresnila obec.

Nový atletický ovál poskytne deťom bezpečné a kvalitné prostredie na pohyb priamo v areáli školy a umožní im rozvíjať svoje športové schopnosti. „Veríme, že nový ovál prispeje k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu našich detí a stane sa miestom, ktoré bude žiť športom aj komunitným životom,“ doplnila obec.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10