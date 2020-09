Partizánska samospráva pristúpila k oprave ciest na území mesta

Partizánske 1. septembra (TASR) - Partizánska samospráva pristúpila k menším rekonštrukciám ciest na území mesta. Veľkoplošné opravy realizuje na šiestich vybraných uliciach, na ďalších zabezpečuje malé lokálne opravy.



"Mesto Partizánske v rámci opráv komunikácií v tomto roku robí dva typy prác. Ide o veľkoplošné opravy sieťových rozpadov, a potom malé lokálne opravy," povedala prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



V rámci veľkoplošných opráv ide podľa nej o rozlohu približne 3750 štvorcových metrov (m2), ktoré sa budú realizovať na šiestich uliciach. Jakubíková ďalej spresnila, že ide o Nemocničnú ulicu, ulicu Gen. Svobodu a Kukučínovu ulicu, ďalej prístupovú komunikáciu ku garážam na Veľkej okružnej a prístupovú cestu k letisku na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach. "V prípade malých lokálnych opráv išlo o práce na rozlohe približne 215 m2. Keď sme robili analýzu, ako nám vyzerajú komunikácie po zime, práce by boli potrebné ešte na ďalších 300 m2 ciest. Momentálne sme ich však z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nezaradili do opráv, no je predpoklad, že na jeseň ich budeme obstarávať a do zimy sa ešte urobia," ozrejmila.



S opravami začal dodávateľ v auguste a dokončiť by ich mal v polovici septembra. Lokálne opravy komunikácií sú tesne pred dokončením. Náklady na realizáciu prác predstavujú približne 120.000 eur.