Partizánske aj vedenie nemocnice so zrušením pôrodnice nesúhlasia

Partizánske 13. apríla (TASR) - Mesto Partizánske, ako i vedenie nemocnice nesúhlasia so zrušením miestnej pôrodnice. Argumentujú okrem iného i lekármi, na ktorých pripadá viac rodičiek. Nemocnica plánuje podať rozpor. O zachovaní gynekologicko-pôrodníckeho a neonatologického oddelenia plánujú ešte rokovať s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.



Pôrodníctvo a neonatológia druhej úrovne sú jediné dva doplnkové programy, ktoré MZ SR nemocnici v Partizánskom z 13 celkových neschválilo, spomenul vo štvrtok riaditeľ nemocnice Gabriel Krbúšik. "Naša pôrodnica mala v roku 2019 cez 600 pôrodov, v roku 2020 a 2021 skoro 500. Minulý rok to kleslo pod 400," priblížil Krbúšik.



Pripomenul, že v Trenčianskom kraji už niektoré pôrodnice v minulosti zanikli, išlo o Handlovú, Bánovce nad Bebravou a Ilavu. Po zániku pôrodnice v Partizánskom, ale i Myjave by tak podľa neho zostali len pracoviská v Trenčíne, Považskej Bystrici a Bojniciach. "Na pôrodnici, kde majú 800 pôrodov a 20 doktorov, na jedného lekára vyjde pôrodov veľmi málo. My, ktorí máme piatich, to pri 400 pôrodoch zostáva 80 na jedného, čo by nebolo opomenutia hodné," argumentoval Krbúšik.



Primátor Partizánskeho Jozef Božik tvrdí, že rozhodnutím sa výrazne zníži dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti, rozhodnutie rezortu zdravotníctva bude podľa neho nemocnica rozporovať. O zachovaní oddelení primátor rokuje aj so zástupcami politických strán.



Mestskí poslanci v tejto súvislosti vo štvrtok prijali na svojom rokovaní uznesenie, v ktorom žiadajú vedenie rezortu zdravotníctva, aby prehodnotilo rozhodnutie na základe rozporu nemocnice a pridelilo jej gynekologicko-pôrodnický, ako i neonatologický program druhej kategórie. Preradenie nemocnice do druhej kategórie žiada mesto i prostredníctvom petície.



V pôrodnici v Partizánskom v súčasnosti pracuje 29 ľudí, Krbúšik v tejto súvislosti spomenul, že niektorých zdravotníkov už oslovujú okolité nemocnice. Rozhodnutie o zaradení nemocnice do prvého typu a zrušení pôrodnice podľa neho vytvára značnú neistotu i vo zvyšných častiach nemocnice. "Špecializovaná nemocnica z Partizánskeho nikdy nebude a robiť v nej len následnú starostlivosť je tak trochu utópia, keďže nám tam bude chýbať personál," dodal Krbúšik. Nemocnicu v Partizánskom vlastní mesto a v nájme ju má Svet zdravia.



Rezort zdravotníctva o zrušení pôrodnice v Partizánskom informoval začiatkom apríla. Zaniknúť od nového roka majú v rámci optimalizácie siete nemocníc aj ďalšie pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Revúcej, Kráľovskom Chlmci, Myjave a Snine. Pacientky z Partizánskeho a okolia majú prijímať nemocnice v Topoľčanoch a Bojniciach.