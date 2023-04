Partizánske bude rokovať o zachovaní pôrodnice v nemocnici

Partizánske 5. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho a vedenie partizánskej nemocnice bude rokovať s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR, ako i politickými stranami o zachovaní tamojšej pôrodnice. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Jozef Božik.



Primátor spolu s riaditeľom nemocnice Gabrielom Krbúšikom ubezpečili, že gynekologicko-pôrodnícke, ako i neonatologické oddelenie do 31. decembra tohto roka naďalej normálne pracujú. "Pred pandémiou, teda v roku 2019, sa v našej nemocnici narodilo viac ako 652 detí. I počas pandémie sa v roku 2020 narodilo v našej pôrodnici 559 detí a v roku 2021 ich bolo 448. Prepad pod 400 nastal až v minulom roku," priblížil Božik. Samospráva i vedenie nemocnice chcú podľa neho urobiť všetko preto, aby pôrodnicu zachránili.



Božik pripomenul, že mestá Partizánske a Myjava spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) naďalej zbierajú podpisy pod petíciu za zaradenie tamojších zdravotníckych zariadení do druhej úrovne v rámci kategorizácie nemocníc. Vyzbierali podľa neho už takmer 30.000 podpisov. "Spoločne pôjdeme aj na MZ SR s petíciou. Zároveň intenzívne komunikujem so stranami bývalej koalície i opozície, aby po voľbách prehodnotili toto rozhodnutie. Celá mestská rada i vedenie nemocnice sa budú spoločne snažiť urobiť maximum," doplnil primátor.



Nemocnicu v Partizánskom vlastní mesto a v nájme ju má Svet zdravia, nemocnica v Myjave patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť TSK.



Pôrodnice, v ktorých sa ročne narodí menej ako 400 detí, by mali skončiť od nového roka. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka MZ SR Michala Palkoviča. Podľa medializovaných informácií ide o pôrodnice v Partizánskom, Snine, Revúcej, Myjave a Kráľovskom Chlmci. Rušenie piatich pôrodníc má priniesť druhá fáza optimalizácie siete nemocníc.