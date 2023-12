Partizánske bude spolupracovať s Ústavom pamäti národa

Partizánske 25. decembra (TASR) - Mesto Partizánske bude rozvíjať spoluprácu s Ústavom pamäti národa (ÚPN) pri osvetových i vzdelávacích aktivitách o nedemokratických režimoch. Vyplýva to z memoranda, ktoré samospráva uzatvorila s inštitúciou v tomto období.



Primátor mesta Jozef Božik podotkol, že Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré podpísalo zmluvu s ÚPN. "Úcta k histórii a hodnotám je niečo, čo dlhodobo prezentujem v komunálnej politike a snažím sa o to, aby to vnímalo aj široké okolie, najmä občania," skonštatoval Božik.



Mesto má záujem prehĺbiť spoluprácu s ÚPN na organizácii pripomienok na viaceré dejinné udalosti počas nedemokratických režimov. Božik priblížil, že spolupráca s ÚPN sa bude týkať akcie K - likvidácie kláštorov a koncentrácie časti príslušníkov jednotlivých reholí, keďže cirkev bola po roku 1948 zaznávaná. "Ďalšou dôležitou témou je 17. november 1939 a 17. november 1989 a všetky režimy, ktoré sa tu vystriedali, keďže v Európe bol silný fašizmus, nacizmus a vláda komunistickej strany," doplnil primátor.



Spoluprácu ide mesto podľa neho rozšíriť ešte o tretí bod, a to je otázka židovského kódexu a toho, čo sa dialo na Slovensku jednak po septembri 1941 a v Partizánskom v septembri 1944 po potlačení Slovenského národného povstania, keď si tam gestapo vytvorilo pobočku a domáci občania, ktorí kolaborovali a udávali obyvateľov židovského pôvodu, prispeli k tomu, že bola veľká časť ľudí za riekou Nitra vyvraždená.



Memorandum uzatvorila samospráva s ÚPN na dobu neurčitú.