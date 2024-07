Partizánske bude spolupracovať s Vysokou školou banskou v Ostrave

Partizánske 7. júla (TASR) - Mesto Partizánske bude spolupracovať so stavebnou fakultou Vysokej školy banskej (VŠB) - Technickej univerzity v Ostrave. Spolupráca prinesie samospráve výzvy v oblasti riešenia budúcej podoby mesta na ďalšie desaťročia. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Podmienky spolupráce si samospráva a univerzita stanovili v memorande. "Predmetom memoranda je rozvíjanie spolupráce a poradenstva v oblasti využitia verejného priestoru mesta, a to technologickými a praktickými skúsenosťami VŠB. Spolupráca sa bude uskutočňovať v rámci konzultačných činností," ozrejmila radnica v dôvodovej správe k materiálu. Každá jednotlivá spolupráca sa bude realizovať na základe samostatnej zmluvy.



Primátor Jozef Božik priblížil, že iniciatíva na spoluprácu vzišla zo školy z Ostravy, ktorú navštevuje i množstvo slovenských študentov. "Tým, že pripravujeme aj koncept vízie Partizánske - Zlín 2050 - 2100, budeme veľmi radi, keď sa do tejto vízie zapoja či už pedagógovia alebo študenti Technickej univerzity v Ostrave," ozrejmil primátor.



VŠB má na Slovensku spoluprácu s Kláštorom pod Znievom. V Česku medzinárodný tím študentov tejto školy pripravil napríklad návrh úpravy verejných priestranstiev v meste Rychvald.