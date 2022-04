Partizánske bude spolupracovať so Slovenskou komorou architektov

Partizánske 27. apríla (TASR) - Slovenská komora architektov (SKA) bude poskytovať samospráve Partizánskeho odborné poradenstvo pri väčších rekonštrukciách či tvorbe verejného priestoru. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré Partizánske uzatvorí s odborníkmi ako prvé mesto na Slovensku.



Samospráva už so SKA spolupracovala, ako jedno z menších miest na Slovensku tam realizovali i architektonickú súťaž na podobu Námestia SNP po zbúraní výškovej budovy bývalého internátu, pripomenul primátor Jozef Božik.



S komorou už podľa neho spolupracuje i Únia miest Slovenska. Primátor sa podľa svojich slov preto rozhodol osloviť vedenie SKA s tým, že by chcel Partizánske posunúť ďalej i v inštitucionálnej rovine. "Keďže sa plánujú ďalšie veci, akými sú investičná výstavba vo Veľkých Bieliciach alebo na Rooseveltovej ulici, prizval som SKA, aby sa poradným hlasom vyjadrila k tomu, čo sa v Partizánskom deje a ako to vníma," priblížil Božik.



Partizánske bude podľa neho prvým a možnom jediným mestom na Slovensku s týmto typom zmluvy. "Chceme, aby Partizánske bolo akýmsi etalónom a prototypom samosprávy, ktorá bude úzko spolupracovať pri územnom a architektonickom rozvoji mesta so SKA," ozrejmil.



Veľký zmysel spolupráce Božik vidí i v súvislosti s iniciatívou odkúpenia budovy 61 v areáli bývalých Závodov 29. augusta, s ktorou prišla Fabrika umenia a ďalšie organizácie. "Ďalším je priestor v blízkosti športovej haly. Chcel by som, aby k tejto zóne bola samostatná štúdia, ktorá by sa súťažila na základe architektonickej súťaže, a táto by aspoň sčasti pre budúcich investorov zadefinovala, ako by táto zóna mohla vyzerať," dodal s tým, že radnica sa s odborníkmi plánuje radiť i v prípade projektov vnútroblokov či lokalít s komplexnou bytovou výstavbou.



Mesto a SKA budú spoluprácu na dvojročnej báze pravidelne vyhodnocovať. Memorandum odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (26. 4.).