Partizánske 4. februára (TASR) - Mesto Partizánske budúci týždeň školy neotvorí. Rozhodol o tom mestský krízový štáb na základe odporúčania epidemiológov v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese. Tá sa prejavila i v miestnej nemocnici, v ktorej stúpol počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.



"Partizánske patrí medzi najviac zasiahnuté okresy ochorením COVID-19 v rámci celej SR. Preto som aj zvolal krízový štáb, ktorý jednomyseľne odsúhlasil, že budeme pripravovať materské a základné školy na otvorenie na 22. februára, to znamená po jarných prázdninách," uviedol vo štvrtok pre TASR primátor Jozef Božik.



Samospráva sa podľa neho riadi odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý neodporučil mestám a obciam v okrese otvárať školy. V prevádzke by mali zostať materské školy a školský klub detí, a to pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Obdobne budú podľa Božika postupovať i ďalší primátori miest, ktorí o tom informovali na rokovaní Únie miest Slovenska.



"Očakávame, že ak školy ešte dva týždne neotvoríme, dokážeme eliminovať ďalší výskyt ochorenia COVID-19. Dá sa očakávať, že situácia u nás by mohla byť výrazne lepšia než tam, kde sa školy otvoria. Všetko nasvedčuje tomu, že britská mutácia tu je, je veľmi silná a agresívna," skonštatoval Božik.



V partizánskej nemocnici je v súčasnosti podľa neho z 51 reprofilizovaných lôžok obsadených 50, štyria pacienti sú na invazívnej pľúcnej ventilácii a traja pacienti sú na technológii high flow.



Mesto zároveň na tento víkend pripravuje testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. "Testovanie bude v sobotu 6. februára na 18 odberových miestach s tým, že 18. bude v kúpeľoch v Malých Bieliciach. Obyvatelia sa budú môcť i elektronicky objednať. Už to nie je plošné testovanie ani skríning, ale je to pomoc pre všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú ísť do práce a potrebujú negatívny výsledok testu," dodal primátor.



V Partizánskom sa môžu obyvatelia nechať otestovať zatiaľ len v mobilnom odberovom mieste (MOM) v nemocnici. Ďalšie stále MOM by malo počas tohto víkendu pribudnúť v kúpeľoch v Malých Bieliciach, ďalšie tri MOM majú otvoriť budúci týždeň.