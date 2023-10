Partizánske buduje v širšom centre novú spevnenú plochu na parkovanie

Partizánske 20. októbra (TASR) - Samospráva Partizánskeho buduje na Škultétyho ulici v širšom centre mesta novú spevnenú plochu. Vodiči tam budú mať k dispozícii 15 miest pre parkovanie osobných vozidiel. Do výstavby mesto investuje viac ako 29.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Povrch parkovacích miest bude zhotovený z vegetačnej dlažby, prístupová komunikácia zo zámkovej a drenážnej dlažby. Viac ako 300 štvorcových metrov (m2) zámkovej dlažby, ktorú použijeme na túto akciu, pochádza z rekonštrukcie plôch pri obchodnom centre," priblížil Božik.



Do výstavby spevnenej plochy mesto podľa neho investuje 29.345 eur. Zhotoviteľ ju má v zmysle zmluvy o dielo dokončiť do 8. decembra, pravdepodobne však práce ukončí už o mesiac skôr, dodal primátor.