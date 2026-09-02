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Partizánske chce finančne motivovať lekárov,aby si otvorili ambulanciu
V Partizánskom v súčasnosti ordinuje deväť všeobecných lekárov, ktorí majú pacientov nielen z mesta, ale i okolitých obcí.
Autor TASR
Partizánske 2. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho bude finančne motivovať lekárov prvého kontaktu, aby si v meste otvorili ambulanciu. Na každého pacienta s trvalým pobytom v meste dostanú 20 eur na prevádzku ambulancie. Iniciatívou chce radnica riešiť hlavne nedostatok všeobecných lekárov v regióne, jej zámer odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (1. 9.).
„Ak príde všeobecný lekár a rozhodne sa otvoriť si ambulanciu, tak na každého občana s trvalým pobytom v meste, ktorého prijme, získa 20 eur ako cielenú podporu smerom k výdavkom súvisiacim so zriadením ambulancie,“ konkretizoval primátor Jozef Božik.
Vysvetlil, že ak si lekár zoberie do ambulancie 1000 obyvateľov s trvalým pobytom v Partizánskom, má nárok získať od mesta dotáciu 20.000 eur na prevádzku svojej ambulancie. „Ak to skĺbime ešte s grantovým systémom Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak to môže pomôcť tomu, aby sme sem nových lekárov získali,“ doplnil.
Božik si podľa svojich slov uvedomuje, že to nie je okamžitý liek na situáciu, keď na trhu chýba 400 všeobecných lekárov a 230 pediatrov, Partizánske tak „neobjavilo Ameriku“. „Ale ide len tou cestou, ako to robia iné samosprávy. Minimálne krajské sa snažia vygenerovať nejaké zdroje na motiváciu ľudí, ktorí sa dali na atestačný program a chcú byť lekármi,“ ozrejmil s tým, že radnica je v prípade potreby pripravená motivačnú dotáciu ešte navýšiť.
Samospráva v súčasnosti rokuje s minimálne jedným lekárom, ktorý zvažuje, že by po atestácii mohol prísť do Partizánskeho a momentálne tam slúži pod gesciou odborných lekárov.
V Partizánskom v súčasnosti ordinuje deväť všeobecných lekárov, ktorí majú pacientov nielen z mesta, ale i okolitých obcí. V prípade pediatrov je situácia stabilizovaná, a to aj v súvislosti s detským oddelením v tamojšej nemocnici.
„Ak príde všeobecný lekár a rozhodne sa otvoriť si ambulanciu, tak na každého občana s trvalým pobytom v meste, ktorého prijme, získa 20 eur ako cielenú podporu smerom k výdavkom súvisiacim so zriadením ambulancie,“ konkretizoval primátor Jozef Božik.
Vysvetlil, že ak si lekár zoberie do ambulancie 1000 obyvateľov s trvalým pobytom v Partizánskom, má nárok získať od mesta dotáciu 20.000 eur na prevádzku svojej ambulancie. „Ak to skĺbime ešte s grantovým systémom Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak to môže pomôcť tomu, aby sme sem nových lekárov získali,“ doplnil.
Božik si podľa svojich slov uvedomuje, že to nie je okamžitý liek na situáciu, keď na trhu chýba 400 všeobecných lekárov a 230 pediatrov, Partizánske tak „neobjavilo Ameriku“. „Ale ide len tou cestou, ako to robia iné samosprávy. Minimálne krajské sa snažia vygenerovať nejaké zdroje na motiváciu ľudí, ktorí sa dali na atestačný program a chcú byť lekármi,“ ozrejmil s tým, že radnica je v prípade potreby pripravená motivačnú dotáciu ešte navýšiť.
Samospráva v súčasnosti rokuje s minimálne jedným lekárom, ktorý zvažuje, že by po atestácii mohol prísť do Partizánskeho a momentálne tam slúži pod gesciou odborných lekárov.
V Partizánskom v súčasnosti ordinuje deväť všeobecných lekárov, ktorí majú pacientov nielen z mesta, ale i okolitých obcí. V prípade pediatrov je situácia stabilizovaná, a to aj v súvislosti s detským oddelením v tamojšej nemocnici.