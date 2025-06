Partizánske chce obnoviť projekčnú techniku v kine za 144.000 eur

Partizánske 25. júna (TASR) - Samospráva Partizánskeho chce zmodernizovať panoramatické 3D kino. Na obnovu technického zázemia bude žiadať financie z Audiovizuálneho fondu (AVF). Celkové výdavky projektu sú 144.000 eur, túto sumu i vyčlenilo v rezervnom fonde v rámci tretej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok (24. 6.) schválili mestskí poslanci. Mesto z vlastných zdrojov zabezpečí i rekonštrukciu toaliet.



Primátor Jozef Božik pripomenul, že mesto pred viac ako 12 rokmi zabezpečilo modernizáciu kina, ktoré sa zmenilo na panoramatické 3D kino. „Techniku potrebujeme vylepšiť. O to viac, že tu máme veľkú konkurenciu, keďže okolité mestá svoje kiná modernizujú. Keďže máme šancu získať na túto investíciu aj dotáciu z AVF, na to, aby sme sa mohli o tieto peniaze uchádzať, musíme zabezpečiť krytie celého projektu,“ vysvetlil primátor.



Uznesenie mestského zastupiteľstva je podľa neho deklaratívne, mesto sa tak môže obrátiť na AVF s tým, že má záujem financovať zvyšnú časť tejto investície. „Pokiaľ budeme so žiadosťou úspešní, táto vyčlenená suma z rozpočtu bude výrazne nižšia, keď získame z fondu 50.000 eur alebo 60.000 eur,“ priblížil.



Dotáciu bude samospráva žiadať na modernizáciu digitálnej projekčnej techniky z programu AVF, ktorá je zameraná na rozvoj audiovizuálnych technológií. Celkové výdavky projektu sú 144.000 eur, mesto môže získať dotáciu maximálne do výšky 60.000 eur.



„Chceme modernejšie kino s modernejšou technikou, ktoré môže konkurovať ostatným a slúžiť občanom, keďže ho navštevujú desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov mesta. A v tomto trende by sme chceli pokračovať,“ vyhlásil Božik.



V zmene rozpočtu radnica vyčlenila i financie v objeme 15.000 eur na modernizáciu toaliet. „Po rekonštrukcii vstupnej časti kina by sme chceli zabezpečiť obnovu i jeho druhej časti. Na akcii sa bude podieľať aj nájomca, pokiaľ ide o foyer. Zároveň mesto zainvestuje peniaze do modernizácie toaliet tak, aby neboli spomienkou na 90. roky minulého storočia, ale boli štandardom 21. storočia,“ dodal Božik.