Partizánske chce obstarať techniku pre údržbu verejných priestranstiev
Náklady na obstaranie nového vybavenia pre oddelenie údržby verejných priestranstiev samospráva odhadla na 300.000 eur. Nové oddelenie na mestskom úrade zriadila od 1. februára.
Autor TASR
Partizánske 11. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho má záujem obstarať novú komunálnu techniku pre nedávno zriadené oddelenie údržby verejných priestranstiev. Vybavenie plánuje kúpiť prostredníctvom lízingu, na úhradu nákladov súvisiacich s financovaním tohto obstarávania vyčlenila v prvej zmene rozpočtu 80.000 eur. Materiál schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (10. 3.).
Náklady na obstaranie nového vybavenia pre oddelenie údržby verejných priestranstiev samospráva odhadla na 300.000 eur. Nové oddelenie na mestskom úrade zriadila od 1. februára. „Prevzalo časť zamestnancov strediska Záhrada Technické služby mesta a bude vykonávať práce na údržbe zelene, ktoré boli predtým predmetom dotácie. Na zabezpečenie lepšieho fungovania prác, predovšetkým kosenia, bude obstaraná nová technika na kosenie a manipuláciu,“ priblížila radnica.
Prvá zmena rozpočtu mesta počíta i s ďalším zapojením financií z rezervného fondu na realizované investície. Celkovo ide o sumu 437.296 eur.
Radnica z fondu vyčlenila 40.000 eur na začatie modernizácie toaliet v priestoroch mestského kina, ďalších 30.000 eur pôjde na lokálne investičné rozpočty pre investičné akcie, ktoré začne mesto realizovať do schválenia záverečného účtu.
Mesto zabezpečí i priebežné financovanie zmeny dispozičných priestorov mestskej polície v sume 70.000 eur, na projektovú dokumentáciu vyčlenilo ďalších 26.500 eur. Sumu 4865 eur využije na aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, 8600 eur použije na dofinancovanie rekonštrukcie centrálnej časti námestia, 3000 eur na štúdiu rekonštrukcie Februárovej ulice a prepojenie s Ulicou R. Jašíka a 15.000 eur na úhradu projektu revitalizácie územia okolo zóny športovísk na Ulici Rudolfa Jašíka.
Na úhradu záverečných faktúr prvého mestského cyklochodníka využije radnica z fondu 145.000 eur, na projekt vodozádržných opatrení na námestí 10.000 eur, na rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby 24.461 eur a na spoluúčasť mesta na rekonštrukcii Základnej školy s materskou školou Veľká okružná 59.870 eur.
Po prvej zmene rozpočtu mestu zostane v rezervnom fonde 13.231,54 eura.
Mestskí poslanci zároveň odobrili zapojenie mesta do grantovej výzvy Public Sector Loan Facility, ktorá je súčasťou úverovej linky Európskej investičnej banky.
