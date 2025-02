Partizánske chce postaviť nový šatňový trakt pri štadióne

Partizánske 26. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho má záujem vybudovať novú prístavbu šatňového traktu pri zimnom štadióne. Financie na zabezpečenie investície, ktorej náklady odhadla na viac ako 1,7 milióna eur, bude žiadať z Fondu na podporu športu. Zámer radnice schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (25. 2.).



Primátor Jozef Božik priblížil, že existujúci šatňový trakt je zdevastovaný, v katastrofálnom technickom stave, ide o budovy, ktoré tam stoja od 70. a 80. rokov 20. storočia a sú energeticky náročné. "Pokiaľ nám Fond na podporu športu nepomôže, nemáme šancu zrealizovať nové. Budovy teda chceme zbúrať a postaviť nové. Objekt by slúžil stovkám detí, ktoré hrajú hokej," ozrejmil primátor.



Hokejový klub Iskra Partizánske patrí podľa neho medzi úspešné kluby, keďže má veľmi širokú detskú a mládežnícku základňu a práve o športovanie detí a mládeže ide mestu najviac. "Tým, že hradíme plnú prevádzku športovísk, ako je zimný štadión, futbalový štadióna Karola Jokla, tréningové ihrisko a športová hala, bez zdrojov na rekonštrukciu sa to nedá," vysvetlil.



Samotný objekt navrhovanej prístavby pozostáva z dvoch výškovo segregovaných častí, a to jednopodlažnej prízemnej časti a hlavnej lode - dvojpodlažnej časti na obdĺžnikovom pôdoryse, obe sú s plochou strechou. V prízemnej časti mesto navrhlo vstupnú halu s brusiarňou a zázemím pre trénerov, technickou miestnosťou, skladom výstroja a klubovňu so školiacou miestnosťou. V hlavnej lodi sa bude nachádzať šesť šatní s prislúchajúcim sociálnym zázemím, druhé nadzemné podlažie bude tvoriť posilňovňa. Jednotlivé šatne sú dimenzované pre 20 hráčov.



Celkový rozpočet projektu spolu so zbúraním starých šatní je vo výške 1.781.404,72 eura, z toho suma na asanáciu 69.907,41 eura nie je oprávneným výdavkom a mesto ju bude hradiť z vlastných zdrojov. Na investíciu môže mesto získať maximálnu dotáciu vo výške jeden milión eur, zvyšnú sumu by tak malo zaplatiť zo svojho rozpočtu. "Pevne verím, ak by sme náhodou uspeli, že verejné obstarávanie nám túto sumu zníži," dodal Božik.